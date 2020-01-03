Общество
РБКАкции Apple достигли рекордной цены $300
Стоимость акций американской компании Apple по итогам биржевых торгов в четверг, 2 января, превысила $300 за штуку, установив новый рекорд. На закрытии торгов акции ИТ-корпорации выросли на 2,3%, до $300,35, пишут The Financial Times (FT) и Bloomberg со ссылкой на данные NASDAQ.
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Политика
В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» подписал контракт с Родуэллом
"Шеффилд Юнайтед" заключил контракт с полузащитником Джеком Родуэллом, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Энергетика
«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию
Отсутствие поставок российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что российские нефтяные компании не подали заявки на прокачку сырья.
Политика
Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
Шоу-бизнес
Смолов опубликовал романтичное фото с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов опубликовал снимок с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина на фоне слухов об их романе.
Экономика
ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»
Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.
Спорт
Якобсен победила в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»
Норвежская лыжница Астрид Якобсен одержала победу в масс-старте на 10 километров классическим стилем в рамках этапа "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Общество
Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина
Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Политика
СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина
Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
Происшествия
На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба
На севере Тайваня военный вертолет UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), на борту которого находился начальник Генштаба Шэнь Имин, совершил аварийную посадку.
Здоровье
Названы 4 симптома, которые требуют срочного обращения к врачу
Медицинскими специалистами определены и названы четыре основных симптома, которые требуют срочного обращения к врачу при их появлении.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Хоккей
Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею
Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Экономика
Пенсии в России выросли на 6,6% с 1 января
В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии.
Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире
Американский журнал The National Interest включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире, отметив её хорошую подготовку и боеспособность.
Энергетика
Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа
Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.
Армия и оружие
США пытались помешать военно-морским учениям России, Ирана и Китая
Контр-адмирал рассказал, что в ходе совместных военно-морских учений России, Ирана и Китай американцы и их сателлиты провели экстренное совещание с целью помешать проведению совместных военно-морских учений трех стран.
Происшествия
Горящий мужчина упал с крыши дома на прохожую в Петербурге
Шоу-бизнес
Бывшая супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне
Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Авто
Новые Duster, Logan и Sandero гибридами скоро не будут
Происшествия
По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
Авто
Названы способы быстрого и безопасного прогрева машины зимой
Политика
Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
Здоровье
В Минздраве рассказали о профилактике гипертонии
В Минздраве рассказали, как не допустить развития гипертонии и на что стоит обратить внимание в первую очередь.
Происшествия
МВД подсчитало число авиадебоширов в 2019 году
По данным пресс-службы ведомства, к административной ответственности за нарушение порядка во время полёта с января по декабрь прошлого года было привлечено 812 человек.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.