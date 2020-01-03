Общество

РБКРБКАкции Apple достигли рекордной цены $300

Стоимость акций американской компании Apple по итогам биржевых торгов в четверг, 2 января, превысила $300 за штуку, установив новый рекорд. На закрытии торгов акции ИТ-корпорации выросли на 2,3%, до $300,35, пишут The Financial Times (FT) и Bloomberg со ссылкой на данные NASDAQ.
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Акции Apple впервые превысили 300 долларов

Телеканал 360°05:23

Акции Apple достигли рекордной цены $300

РБК05:20

Акции Apple установили новый рекорд цены

News.ruвчера в 21:34

Цена акций Apple поднялась до рекордных $300 за штуку

Ведомости04:36

Акции Apple впервые достигли 300 долларов за штуку

Эхо Москвывчера в 23:32

Акции Apple в новом году впервые достигли $300 за штуку

Комсомольская правда04:50

Акции Apple впервые достигли $300 за штуку

Коммерсантъвчера в 21:16
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Политика

В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
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Футбол

«Шеффилд Юнайтед» подписал контракт с Родуэллом

"Шеффилд Юнайтед" заключил контракт с полузащитником Джеком Родуэллом, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 08:25
Энергетика

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

Отсутствие поставок российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что российские нефтяные компании не подали заявки на прокачку сырья.
РБК 03:42
Политика

Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
ФАН 05:51
Шоу-бизнес

Смолов опубликовал романтичное фото с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов опубликовал снимок с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина на фоне слухов об их романе.
Газета.Ru 07:35
Экономика

ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»

Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.
ПРАЙМ 02:56
Спорт

Якобсен победила в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»

Норвежская лыжница Астрид Якобсен одержала победу в масс-старте на 10 километров классическим стилем в рамках этапа "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
РИА Новости 07:57
Общество

Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина

Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Полит.ру 01:57
Политика

СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
РБК 07:23
Происшествия

На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба

На севере Тайваня военный вертолет UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), на борту которого находился начальник Генштаба Шэнь Имин, совершил аварийную посадку.
РБК вчера в 02:33
Здоровье

Названы 4 симптома, которые требуют срочного обращения к врачу

Медицинскими специалистами определены и названы четыре основных симптома, которые требуют срочного обращения к врачу при их появлении.
Ugpressa.ru 08:20
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Комсомольская правда 01 января в 06:20
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 01 января в 08:45
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
RT на русском вчера в 16:34
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Экономика

Пенсии в России выросли на 6,6% с 1 января

В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии.
Газета.Ru 01 января в 02:11
Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире

Американский журнал The National Interest включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире, отметив её хорошую подготовку и боеспособность.
RT на русском 00:46
Энергетика

Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа

Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.
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Армия и оружие

США пытались помешать военно-морским учениям России, Ирана и Китая

Контр-адмирал рассказал, что в ходе совместных военно-морских учений России, Ирана и Китай американцы и их сателлиты провели экстренное совещание с целью помешать проведению совместных военно-морских учений трех стран.
REGNUM вчера в 07:12
Происшествия

Горящий мужчина упал с крыши дома на прохожую в Петербурге

Известия вчера в 13:17
Шоу-бизнес

Бывшая супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне

Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
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Авто

Новые Duster, Logan и Sandero гибридами скоро не будут

Российская газета 08:20
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС 07:28
Авто

Названы способы быстрого и безопасного прогрева машины зимой

Автоновости дня вчера в 00:26
Политика

Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
РИА Новости вчера в 16:36
Здоровье

В Минздраве рассказали о профилактике гипертонии

В Минздраве рассказали, как не допустить развития гипертонии и на что стоит обратить внимание в первую очередь.
МИР 24 вчера в 17:50
Происшествия

МВД подсчитало число авиадебоширов в 2019 году

По данным пресс-службы ведомства, к административной ответственности за нарушение порядка во время полёта с января по декабрь прошлого года было привлечено 812 человек.
Суть событий 06:44
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
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