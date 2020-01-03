Общество

КоммерсантъКоммерсантъАкции Apple впервые достигли $300 за штуку

Цена акций Apple 2 января впервые превысила порог в $300. К закрытию торгов стоимость бумаг американской компании выросла на 2,3%, до $300,35, сообщает Financial Times (FT). По данным газеты, рыночная капитализация Apple достигает $1,33 трлн.
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Акции Apple впервые превысили 300 долларов

Телеканал 360°05:23

Акции Apple достигли рекордной цены $300

РБК05:20

Акции Apple впервые достигли $300 за штуку

Коммерсантъвчера в 21:16

Цена акций Apple поднялась до рекордных $300 за штуку

Ведомости04:36

Акции Apple впервые достигли 300 долларов за штуку

Эхо Москвывчера в 23:32

Акции Apple установили новый рекорд цены

News.ruвчера в 21:34

Акции Apple в новом году впервые достигли $300 за штуку

Комсомольская правда04:50
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Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

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Газета.Ru 03:45
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Происшествия

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В российский прокат вышел фантастический блокбастер «Вторжение»

С первого дня Нового года во всех кинотеатрах России началось фантастическое вторжение. Речь о новом фильме Фёдора Бондарчука.
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«Арсенал» хочет усилиться защитником мюнхенской «Баварии» Жеромом Боатенгом.
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РИА Новости 03:30
Происшествия

При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли 4 человека

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Борисовка в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Московской области.
РБК 05:20
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru вчера в 02:54
Армия и оружие

Поддубный назвал убийство Сулеймани нападением США на Иран

Операция США, в результате которой погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, является, по сути, нападением на Иран.
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Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
РИА Новости 04:39
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Названа лучшая диета в 2020 году

На втором месте в списке лучших оказалась DASH-диета (dietary approaches to stop hypertension, диетические подходы к прекращению гипертонии), которая заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.
Lenta.ru 04:42
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Французская фигуристка сдала положительный допинг-тест на кокаин

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Общество

В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
РИА Новости 01 января в 01:00
Хоккей

Тренер сборной Швеции дал прогноз на полуфинал МЧМ с Россией

Ранее NEWS.ru сообщал, что соперник россиян по полуфиналу МЧМ определился в заключительной игре 1/4 финала, в которой скандинавы уверенно победили хозяев турнира — чехов — 5:0. Матч Швеция — Россия начнётся 4 января в 17.00 по московскому времени.
News.ru вчера в 19:37
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«Ювентус» объявил о трансфере хавбека «Аталанты»

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Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
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Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
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Роспотребнадзор назвал денежные купюры рассадником инфекции

В петербургском управлении Роспотребнадзора сообщили, что, согласно исследованиям, денежные купюры являются отличным рассадником инфекции.
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В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
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Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

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Общество

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Значительное число россиян решили отправиться в страны Европы через Белоруссию, это привело к образованию очередей на границе, заявили в Государственном пограничном комитете страны.
Московский Комсомолец 06:29
Общество

Лотерейный билет с миллиардным выигрышем был куплен в Подмосковье

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Lenta.ru 06:03
Кино

В киновселенной Marvel появится первый супергерой-трансгендер

Ранее сообщалось, что в этом фильме появятся первый глухой супергерой Marvel и первый супергерой-гомосексуал.
Газета Кемерова вчера в 23:20
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Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

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Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
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Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
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Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
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