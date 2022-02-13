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Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии получил 4% акций Saudi Aramco

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман передал 4% акций нефтяной компании Saudi Aramco в суверенный фонд страны.
Forbes
«К 2025 году фонд разместит до $250 млрд в различные отечественные проекты»,— отметил Мухаммед бен Сальман.
Коммерсантъ
Суверенный фонд Саудовской Аравии был создан в рамках программы диверсификации экономики страны для финансовой помощи компаниям и отраслям, не связанным с экспортом нефти.
Forbes
Сейчас суверенный фонд контролирует активы примерно на $480 млрд, пишет The Wall Street Journal.
Forbes

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