ПРАЙМСуверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии получил 4% акций Saudi AramcoНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман передал 4% акций нефтяной компании Saudi Aramco в суверенный фонд страны.Forbes«К 2025 году фонд разместит до $250 млрд в различные отечественные проекты»,— отметил Мухаммед бен Сальман.КоммерсантъСуверенный фонд Саудовской Аравии был создан в рамках программы диверсификации экономики страны для финансовой помощи компаниям и отраслям, не связанным с экспортом нефти.ForbesСейчас суверенный фонд контролирует активы примерно на $480 млрд, пишет The Wall Street Journal.ForbesЧитать далееСвернутьT24T24ФАНРБК ИнвестицииПодробнее о событииСаудовский принц передал акции Saudi Aramco на $80 млрд в суверенный фонд страныForbesвчера в 10:52Саудовский фонд получил 4% акций Saudi Aramco за $80 млрдКомпаниявчера в 08:32Саудовская Аравия передала 4% акций Aramco в Суверенный фондT24вчера в 03:11Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии получил 4% акций Saudi AramcoПРАЙМвчера в 05:28Саудовские власти передали суверенному фонду страны акции Saudi Aramco на $80 млрдКоммерсантъвчера в 08:27Саудовская Аравия передала долю в Aramco на $80 млрд в суверенный фондРБК Инвестициивчера в 03:02Саудовская Аравия переведет 4% акций нефтяной компании Saudi Aramco в фонд национального благосостоянияЭхо Москвывчера в 00:27Показать ещёОценить43Поделиться