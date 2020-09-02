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Интерфакс
Интерфакс

Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.В источнике
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Интерфакс

«Детский мир» пустили в свободное плавание

Интерфакс07:34
Forbes

АФК «Система» миллиардера Евтушенкова продала долю в «Детском мире» за 16,8 млрд рублей

Forbes02:02
РБК

«Система» и РКИФ продали «Детский мир». Что это значит для инвестора

РБК09:24
Ведомости

АФК «Система» перестала быть акционером «Детского мира»

Ведомости02:49
Коммерсантъ

«Система» и РКИФ вышли из капитала сети

Коммерсантъ02:47
Finam.Ru

SPO «Детского мира» окончательно снимает риск навеса акций

Finam.Ru06:30
ТАСС

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

ТАСС02:06

Эксперт: конфронтация между США и Россией переходит в Арктику

Конфронтация между Россией и США смещается в Арктический регион, считает главный научный сотрудник, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, передает Sputnik Кыргызстан.
Вечерний курьер05:22
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«Зеленые» потребовали остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Немецкая партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала от правительства страны свернуть строительство газопровода «Северный поток-2» из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.
РБК14:50

В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Управление верховного комиссара ООН по правам человека затребовало дополнительные сведения по вопросу водоснабжения Крыма и перекрытии украинскими властями поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
Газета.Ruвчера в 03:24
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В Австралии выбрали лучшие способы взвешивания вымерших динозавров

Исследовательская группа во главе с доктором Кампионе составила и проанализировала обширную базу данных оценок массы тела динозавров, начиная с 1905 года, чтобы оценить, разъясняют или усложняют науку различные подходы к вычислению массы динозавров.
ГЛАС.RUвчера в 03:08

Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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