Сильвио Берлускони заразился коронавирусом

По данным на 2 сентября, в Италии умерли 35 497 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 6 (днем ранее — на 8). Выздоровели 208 201 человек, за сутки этот показатель увеличился на 257 (днем ранее — на 291).