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Интерфакс
Интерфакс

Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.В источнике
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Ведомости

АФК «Система» перестала быть акционером «Детского мира»

Ведомостивчера в 16:56
РБК

«Система» и РКИФ продали «Детский мир». Что это значит для инвестора

РБКвчера в 09:24
Finam.Ru

SPO «Детского мира» окончательно снимает риск навеса акций

Finam.Ruвчера в 06:30
Интерфакс

«Детский мир» пустили в свободное плавание

Интерфаксвчера в 07:34
Коммерсантъ

«Система» и РКИФ вышли из капитала сети

Коммерсантъвчера в 02:47
Forbes

АФК «Система» миллиардера Евтушенкова продала долю в «Детском мире» за 16,8 млрд рублей

Forbesвчера в 02:02
ТАСС

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

ТАССвчера в 02:06

МИД РФ считает, что ФРГ запрещают общаться с Россией по Навальному

Министерство иностранных дел РФ считает, что "кто-то запрещает" Минюсту ФРГ и медицинским работникам общаться с российскими коллегами по ситуации со здоровьем блогера Алексея Навального.
ПолитРоссиявчера в 12:34

Сильвио Берлускони заразился коронавирусом

По данным на 2 сентября, в Италии умерли 35 497 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 6 (днем ранее — на 8). Выздоровели 208 201 человек, за сутки этот показатель увеличился на 257 (днем ранее — на 291).
REGNUMвчера в 13:22
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«Мистер Вселенная» ответил на обвинения в домогательствах к россиянке

Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки, которая утверждает, что он приставал к ней в отеле Екатеринбурге, пишет портал "E1.ru".
РИА Новости00:16
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