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Интерфакс
Интерфакс

Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.В источнике
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Finam.Ru

SPO «Детского мира» окончательно снимает риск навеса акций

Finam.Ru06:30
Коммерсантъ

Стоимость акций «Детского мира» остается вблизи цены SPO

Коммерсантъ05:35
ТАСС

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

ТАСС02:06
Ведомости

АФК «Система» перестала быть акционером «Детского мира»

Ведомости02:49
Forbes

АФК «Система» миллиардера Евтушенкова продала долю в «Детском мире» за 16,8 млрд рублей

Forbes02:02
РБК

Акции «Детского мира» упали на 2% после выхода из его капитала АФК и РКИФ

РБК03:46
Интерфакс

Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Интерфакс03:32

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове
Известия21:05
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Россиян стали чаще обманывать под видом банков

После спада пандемии коронавируса в России участились случаи обмана граждан мошенниками, действующими под видом сотрудников банков, следует из опроса ведущих кредитных организаций, проведенного РИА Новости.
Lenta.ru05:51
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца

Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости05:19
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Минск утвердил асимметричный список санкций в отношении стран Балтии

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск утвердил асимметричный список санкций против стран Балтии в качестве ответа на принятые ими ранее санкции в отношении республики.
Инфорос07:12

Востоковед посвятил книгу политике Японии во Второй мировой

«Показ действительной ситуации, которая сложилась в 1941-1942 годах, показ в деталях – на основе японских документов – какова была политика Японии в 1941 году, очень важен для понимания нашим народом и другими народами – кто и как себя вел в той ситуации», – отметил Анатолий Кошкин в ходе конференции, посвященной 75-й годовщине Победы Красной Армии над Японией и окончания Второй мировой войны.
Победа РФ04:42

Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 07:06
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM05:13
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Кандидат на пост премьер-министра Японии подтвердил свою кандидатуру

Токио, 2 сентября 2020, 11:37 — REGNUM Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга официально объявил о своем участии в предвыборной гонке за пост премьер-министра Японии, сообщает информационное агентство Kyodo.
REGNUM04:37
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