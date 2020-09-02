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Интерфакс
Интерфакс

Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.В источнике
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Интерфакс

«Детский мир» пустили в свободное плавание

Интерфакс07:34
Finam.Ru

SPO «Детского мира» окончательно снимает риск навеса акций

Finam.Ru06:30
Коммерсантъ

«Система» и РКИФ вышли из капитала сети

Коммерсантъ02:47
Ведомости

АФК «Система» перестала быть акционером «Детского мира»

Ведомости02:49
РБК

«Система» и РКИФ продали «Детский мир». Что это значит для инвестора

РБК09:24
Forbes

АФК «Система» миллиардера Евтушенкова продала долю в «Детском мире» за 16,8 млрд рублей

Forbes02:02
ТАСС

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

ТАСС02:06

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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США не присоединятся к партнерству ВОЗ по вакцинации от коронавируса

«США продолжат привлекать международных партнеров для победы над вирусом, но мы не намерены ограничивать себя многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной ВОЗ и Китая», - заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не пожалеет средств для разработки вакцины, соответствующей требованиям FDA.
Remedium.ru06:23
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Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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Генпрокуратура РФ просит у Германии помощи по болезни Навального

«Российская сторона просит предоставить все копии экспертиз, медкарту пациента, результаты анализов на наркотики, яды, тяжёлые металлы и ингибиторы холинэстеразы и отобрать биоматериал для исследований в России», — передает RT со ссылкой на запрос Генпрокуратуры РФ.
URA.Ru07:12
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Гарик Харламов проводил 6-летнюю дочь от Кристины Асмус в первый класс

Пока Кристина Асмус занята на съемках нового шоу, их с Гариком Харламовым дочь Анастасия проводит время с отцом Надо сказать, что еще в июне Гарик и Кристина заявили, что будут и дальше продолжать заниматься совместным воспитанием их дочери Анастасии.
Вокруг ТВвчера в 05:34
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