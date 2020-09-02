Акции «Детского мира» утром снизились после SPO
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Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.В источнике
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