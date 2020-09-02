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Интерфакс
Интерфакс

Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.В источнике
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ТАСС

АФК «Система» полностью освободила из-под залога Сбербанка пакет акций МТС

ТАСС09:14
РБК

Акции «Детского мира» упали на 2% после выхода из его капитала АФК и РКИФ

РБК03:46
Finam.Ru

SPO «Детского мира» окончательно снимает риск навеса акций

Finam.Ru06:30
Ведомости

АФК «Система» перестала быть акционером «Детского мира»

Ведомости02:49
Коммерсантъ

«Система» и РКИФ вышли из капитала сети

Коммерсантъ02:47
Forbes

АФК «Система» миллиардера Евтушенкова продала долю в «Детском мире» за 16,8 млрд рублей

Forbes02:02
Интерфакс

«Детский мир» пустили в свободное плавание

Интерфакс07:34

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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Победителем всероссийского конкурса социальной рекламы стал фильм «Съесть слона»

Итоги третьего всероссийского конкурса социальной рекламы некоммерческих организаций и социальных предприятий «Реклама Будущего» подвели 29 августа в пространстве фестиваля «Добрые люди» в московском Музеоне.
Don24вчера в 12:17