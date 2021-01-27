Минздрав разработал правила закупки лекарств для тяжелобольных детей фондом «Круг добра»

Документ устанавливает правила приобретения лекарств и медизделий, в том числе не зарегистрированных в России, перечень которых сформирован в соответствии с особенностями оказания медпомощи (в том числе за рубежом) отдельным детям и группам детей за счет средств федерального бюджета, предназначенных для финансирования комплекса мер по поддержке детей с тяжелыми заболеваниями.