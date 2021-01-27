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Акции GameStop подорожали более чем в 16 раз из-за пользователей Reddit

Акции компании GameStop, которая занимается продажей компьютерных игр и игровых приставок, выросла более чем в 16 раз из-за аномального спроса, спровоцированного интернет-сообществом американского портала Reddit. Об этом сообщила газета The New York Times в среду, 27 января.В источнике
Ридус
Forbes
Царьград
Коммерсантъ FM
Профиль
Pravda.Ru
Profinance.ru
3DNews
BFM.ru
Вести.Ru
Ведомости
Известия
Znak.com
С чего всё началось
В конце ноября один из участников сообщества Wall Street Bets написал
 пост, в котором заявил, что бумеры из хедж-фондов уверены, что бизнес Gamestop умирает.
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Profinance.ru

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