Акции GameStop подорожали более чем в 16 раз из-за пользователей Reddit
Акции компании GameStop, которая занимается продажей компьютерных игр и игровых приставок, выросла более чем в 16 раз из-за аномального спроса, спровоцированного интернет-сообществом американского портала Reddit. Об этом сообщила газета The New York Times в среду, 27 января.В источнике
С чего всё началось
В конце ноября один из участников сообщества Wall Street Bets написал
пост, в котором заявил, что бумеры из хедж-фондов уверены, что бизнес Gamestop умирает.
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Retailer.ru26 января в 09:02
«По приколу»: пользователи Reddit подняли акции сети магазинов GameStop на 360%
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