Акции GameStop подорожали на 130% после твита Маска
Объединив название GameStop и мем Stonk, Маск, судя по всему, иронизирует над инвесторами, которые считают, что могут разбогатеть на акциях компании. В среду стоимость бумаг GameStop выросла на 130%, до $339, следует из данных торгов на премаркете Нью-Йоркской биржи на 13:55 мск.В источнике
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«По приколу»: пользователи Reddit подняли акции сети магазинов GameStop на 360%
Вести.Ruвчера в 12:45
Пользователи Reddit назло шорт-продавцам подняли акции убыточных розничных магазинов игр GameStop на 360%
Retailer.ru26 января в 09:02