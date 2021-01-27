Объединив название GameStop и мем Stonk, Маск, судя по всему, иронизирует над инвесторами, которые считают, что могут разбогатеть на акциях компании. В среду стоимость бумаг GameStop выросла на 130%, до $339, следует из данных торгов на премаркете Нью-Йоркской биржи на 13:55 мск.

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