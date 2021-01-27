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РБК
РБК

Акции GameStop подорожали на 130% после твита Маска

Объединив название GameStop и мем Stonk, Маск, судя по всему, иронизирует над инвесторами, которые считают, что могут разбогатеть на акциях компании. В среду стоимость бумаг GameStop выросла на 130%, до $339, следует из данных торгов на премаркете Нью-Йоркской биржи на 13:55 мск.В источнике
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ТАСС

Акции Gamestop подорожали более чем в 16 раз

ТАСС17:17
Профиль

После шутки Илона Маска акции GameStop подорожали на 130%

Профильвчера в 11:22
Вести.Ru

«По приколу»: пользователи Reddit подняли акции сети магазинов GameStop на 360%

Вести.Ruвчера в 12:45
Ведомости

Розничные инвесторы смогли победить хедж-фонды

Ведомости16:01
РБК

Токен на акции Gamestop добавлен на FTX

РБКвчера в 10:02
Forbes

Миллениалы против Уолл-стрит: «раскачавшие» акции GameStop трейдеры сделали экс-главу Chewy миллиардером

Forbesвчера в 03:34
Retailer.ru

Пользователи Reddit назло шорт-продавцам подняли акции убыточных розничных магазинов игр GameStop на 360%

Retailer.ru26 января в 09:02

Вирусолог позитивно оценил перспективы завершения пандемии коронавируса

Как сообщает портал ura.ru, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в беседе с журналистами позитивно оценил перспективы завершения пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец18:54

На Украине сообщили об уменьшении основной пенсии к 2030 году в 1,5 раза

Уменьшением пенсии первого уровня в полтора раза из-за демографических проблем к 2030 году объяснил необходимость внедрения пенсий второго уровня (накопительных пенсий) глава Нацкомиссии Украины по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, сообщает 27 января интернет-издание UBR.ua.
ИА Красная Веснавчера в 10:27

МВД проводит обыски в квартире Навальных из-за нарушения санитарных правил

Как сообщает директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) Иван Жданов в Twitter, силовики пришли с обыском в квартиру Алексея Навального, где на данный момент проживает его брат Олег.
VSE42.RUвчера в 09:50