В среду, 24 февраля, акции ритейлера игровых приставок и видеоигр GameStop выросли в США на 104%, еще значительнее оказался рост на Франкфуртской бирже, где акции компании также торгуются,— на 180%.

С чего всё началось Источники Business Insider полагают, что отставка могла быть вызвана влиянием одного из крупных инвесторов компании и члена ее совета директоров — предпринимателя, основателя компании Chewy, продающей в сети товары для домашних питомцев, Райана Коэна. Компания 22:39