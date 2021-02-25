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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Акции GameStop выросли вдвое после новости об отставке финансового директора

В среду, 24 февраля, акции ритейлера игровых приставок и видеоигр GameStop выросли в США на 104%, еще значительнее оказался рост на Франкфуртской бирже, где акции компании также торгуются,— на 180%.В источнике
Секрет фирмы
РБК
Деловое.ТВ
С чего всё началось
Источники Business Insider
 полагают, что отставка могла быть вызвана влиянием одного из крупных инвесторов компании и члена ее совета директоров — предпринимателя, основателя компании Chewy, продающей в сети товары для домашних питомцев, Райана Коэна.
Подробнее о событии

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