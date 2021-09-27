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Акции «Газпрома» достигли 350 рублей впервые с мая 2008 года

Акции "Газпрома" в начале торгов понедельника достигли отметки 350 рублей впервые с мая 2008 года на внешнем позитиве и высоких ценах на газ в Европе, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ
К 10:50 мск акции ускорили рост и торговались на уровне 350,09 рубля за бумагу (+1,75%).
ТАСС
FINMARKET.RU - Сегодня утром акции "Газпрома" превысили отметку 350 рублей за штуку, обновив максимум с 2008 года, когда был зафиксирован исторический пик 369,5 рубля (22 мая 2008 года).
Финмаркет
Спрос на акции "Газпрома" подогревается в конце сентября раллирующими ценами на газ в Европе из-за повышенного спроса в условиях низкого уровня запасов газа в подземных хранилищах, а также завершением строительства газопровода "Северный поток 2".
Финмаркет

С чего всё началось

Цена акций «Газпрома» на Московской бирже в понедельник выросла до максимума с 2008 года, подскочив выше отметки в 350 рублей за штуку, следует
 из данных торговой площадки.

Подробнее о событии

Акции «Газпрома» выросли до максимального с 2008 года значения
Коммерсантъ03:51
Акции «Газпрома» достигли 350 рублей впервые с мая 2008 года
ПРАЙМ03:59
Стоимость акций «Газпрома» превысила 350 рублей за бумагу впервые с 2008 года
ТАСС03:52
Акции «Газпрома» достигли 350,89 рубля за штуку и обновили максимум с 2008 года
Lenta.ru04:13
Акции «Газпрома» впервые с 2008 года превысили 350 рублей за бумагу
RT на русском03:39
Акции «Газпрома» выросли до 350 рублей - нового максимума с 2008 г
Интерфакс03:34
Акции «Газпрома» обновили максимум с 2008 года
Компания03:29

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