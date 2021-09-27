Спрос на акции "Газпрома" подогревается в конце сентября раллирующими ценами на газ в Европе из-за повышенного спроса в условиях низкого уровня запасов газа в подземных хранилищах, а также завершением строительства газопровода "Северный поток 2".
Во вторник, 28 сентября, в 16.30 в Томском политехническом университете (пр. Ленина, 30, ауд. № 234) для школьников пройдет открытая лекция о водороде – самом простом и распространенном элементе во Вселенной.
Исследователи обнаружили, что характерные для Восточной Африки возбудители малярии не только приобретают стойкость к лекарствам от этой болезни, но и постепенно становятся незаметными для популярных экспресс-тестов на малярию.