Спрос на акции "Газпрома" подогревается в конце сентября раллирующими ценами на газ в Европе из-за повышенного спроса в условиях низкого уровня запасов газа в подземных хранилищах, а также завершением строительства газопровода "Северный поток 2".
Астрономы использовали широкоугольную камеру Wide Field Camera 3. Этот космический объект также известен как ESO 520-21 или Palomar 6. Это шаровое скопление в созвездии Змееносца, которое принадлежит ореолу галактики Млечный Путь.
Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки сообщили, что 18 сентября зонд InSight зафиксировал третье мощное марсотрясение за последние несколько месяцев.