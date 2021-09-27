Будьте в Плюсе

Акции «Газпрома» достигли 350 рублей впервые с мая 2008 года

Акции "Газпрома" в начале торгов понедельника достигли отметки 350 рублей впервые с мая 2008 года на внешнем позитиве и высоких ценах на газ в Европе, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ
К 10:50 мск акции ускорили рост и торговались на уровне 350,09 рубля за бумагу (+1,75%).
ТАСС
Спрос на акции "Газпрома" подогревается в конце сентября раллирующими ценами на газ в Европе из-за повышенного спроса в условиях низкого уровня запасов газа в подземных хранилищах, а также завершением строительства газопровода "Северный поток 2".
Финмаркет
"Газпром" - крупнейшая газодобывающая компания мира.
ТАСС

С чего всё началось

Цена акций «Газпрома» на Московской бирже в понедельник выросла до максимума с 2008 года, подскочив выше отметки в 350 рублей за штуку, следует
 из данных торговой площадки.

Подробнее о событии

Акции «Газпрома» достигли 350,89 рубля за штуку и обновили максимум с 2008 года
Lenta.ruвчера в 04:13
Акции «Газпрома» обновили максимум с 2008 года
Компаниявчера в 03:29
Стоимость акций «Газпрома» превысила 350 рублей за бумагу впервые с 2008 года
ТАССвчера в 03:52
Акции «Газпрома» выросли до максимального с 2008 года значения
Коммерсантъвчера в 03:51
Акции «Газпрома» впервые с 2008 года превысили 350 рублей за бумагу
RT на русскомвчера в 03:39
Акции «Газпрома» выросли до 350 рублей - нового максимума с 2008 г
Интерфаксвчера в 03:34
Акции «Газпрома» достигли 350 рублей впервые с мая 2008 года
ПРАЙМвчера в 03:59

Интересное

Посмотрите на скопление звезд в сердце Млечного пути. Обычно его невозможно увидеть

Астрономы использовали широкоугольную камеру Wide Field Camera 3. Этот космический объект также известен как ESO 520-21 или Palomar 6. Это шаровое скопление в созвездии Змееносца, которое принадлежит ореолу галактики Млечный Путь.
Хайтек25 сентября в 07:50

Зонд NASA InSight зарегистрировал три марсотрясения

Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки сообщили, что 18 сентября зонд InSight зафиксировал третье мощное марсотрясение за последние несколько месяцев.
Vevby.ru26 сентября в 08:24