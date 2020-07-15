Экономика
ТАССАкции «Газпрома» на торгах Мосбиржи упали на 6%
Обыкновенные акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 10:47 мск подешевели до 182,64 рубля за акцию, что на 5,66% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
Экономика
Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
Экономика
Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
Общество
Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка".
Газета.Ru 05:27
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Девушка была на восьмом месяце беременности. Такой информацией делится новостное издание Радио «Комсомольская правда».
CT news 02:38
Политика
Путин проведет встречу с главой ФТС
Президент России Владимир Путин в среду встретится с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным и проведет ряд международных телефонных переговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:22
Общество
Ростех и ФСИН попросили 5,8 млрд рублей на цифровизацию колоний
Госкорпорация «Ростех» и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросили власти выделить 5,8 миллиарда рублей на цифровизацию уголовно-исправительной системы (УИС).
Компания 03:33
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 06:16
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Политика
В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
RT на русском 05:04
Общество
В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов
В начале июня ФАС выдала Tele2 предупреждение в связи с повышением стоимости услуг связи для более 11 млн абонентов в среднем на 10% в период пандемии, обязав оператора вернуть цены к уровню 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней.
ТАСС 13 июля в 03:24
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
Политика
Свидетель крушения Boeing MH17 даст показания в суде под присягой
Южный Федеральный 02:49
Происшествия
На канале Грибоедова речной трамвай столкнулся с несколькими судами
Санкт-Петербургские ведомости 05:27
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова считает себя «балериной всея Руси»
Балерина Анастасия Волочкова очень часто публикует на своей страничке в «Инстаграме» философские мысли.
CT news 02:49
Общество
Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией
Министр транспорта Евгений Дитрих в конце июня заявил, что Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля, так как открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Коммерсантъ 05:10
Происшествия
Полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки, отправят в колонию
Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Александр Тараненко огласил приговор трем бывшим полицейским, обвиняемым в изнасиловании 22-летней девушки в служебном автомобиле.
Екатеринбург Онлайн 05:22
Происшествия
В Белоруссии завели дело после акции протеста в Минске
В Белоруссии завели уголовное дело после несанкционированной акции в Минске.
РБК 05:13
Общество
Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских
Российские ученые провели масштабное историческое сравнение психологических характеристик современных подростков и их сверстников из 1989 года.
РИА Новости 02:00
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Кино
Стартовали съёмки экранизации Uncharted
CyberSport.ru 04:56
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27