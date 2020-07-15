Обыкновенные акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 10:47 мск подешевели до 182,64 рубля за акцию, что на 5,66% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Акции «Газпрома» на торгах Мосбиржи упали на 6%

Экономика Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны. 21

Общество Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка". 411

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 151

Общество В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение. 141

Политика Путин проведет встречу с главой ФТС Президент России Владимир Путин в среду встретится с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным и проведет ряд международных телефонных переговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому. 3

Общество В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов В начале июня ФАС выдала Tele2 предупреждение в связи с повышением стоимости услуг связи для более 11 млн абонентов в среднем на 10% в период пандемии, обязав оператора вернуть цены к уровню 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней. 18

Технологии Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19. 638

Общество Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией Министр транспорта Евгений Дитрих в конце июня заявил, что Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля, так как открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. 133

Происшествия Полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки, отправят в колонию Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Александр Тараненко огласил приговор трем бывшим полицейским, обвиняемым в изнасиловании 22-летней девушки в служебном автомобиле.

Политика Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. 240