Экономика
ТАССАкции «Газпрома» на торгах Мосбиржи упали на 6%
Обыкновенные акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 10:47 мск подешевели до 182,64 рубля за акцию, что на 5,66% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 04:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Гарик Харламов поменял блондинку на брюнетку
Paparazzi.ru 03:35
Политика
В Баку прошел митинг в поддержку армии
Бакинцы вышли на несанкционированный митинг-шествие, чтобы поддержать азербайджанскую армию, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном.
Газета.Ru 02:49
Наука
В России впервые выделили антитела против коронавируса
Ученые Института молекулярной и клеточной биологии в Новосибирске впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2.
Lenta.ru 04:12
Политика
Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
Известия вчера в 20:49
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Общество
Минобороны заявило о хорошей переносимости вакцины от коронавируса
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работа по созданию вакцины ведётся в соответствии с графиком.
RT на русском 04:10
Происшествия
Живого мужчину посчитали мертвым и не хотели выпускать из морга
В Колумбии пациента больницы объявили мертвым и отправили в морг, где позднее родственники обнаружили его живым, сообщает El Nacional.
РИА Новости 04:32
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США увеличилось до 59
РБК вчера в 02:39
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
Суд арестовал отрицающего распад СССР омского пенсионера
Омский суд поместил под домашний арест пенсионера с инвалидностью, который отрицал распад Советского союза и являлся председателем омского "исполкома Совета народных депутатов РСФСР".
VSE42.RU 00:22
Общество
Еще 32 случая коронавируса выявлено в Татарстане за сутки
15 июля оперативный штаб Татарстана сообщил о 32 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Новый Век 03:57
Происшествия
Выкопал: у волгоградца нашли полный гараж старого оружия
У мужчины в гараже обнаружили десятки единиц огнестрельного оружия — карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты Вальтер и ТТ, а также около пяти тысяч патронов, осветительные ракеты и штык-ножи.
Вести.Ru 04:41
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
Происшествия
В Ставрополе пенсионерка избила пару за секс в кустах
В Ставрополе пожилая женщина избила молодых людей, которые занимались сексом в кустах под окнами ее жилища.
7 новостей 02:53
Общество
Названы регионы с наименьшим темпом прироста заболеваемости COVID-19
Наименьшие темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки зарегистрированы в Москве, Подмосковье, Северной Осетии и Севастополе.
RT на русском 03:58
Происшествия
Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге
Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
Политика
Президент Ирана рассказал о второй волне распространения коронавируса
«С середины июня, а именно с 14 июня, началась вторая волна (распространения коронавируса)», — заявил глава государства.
REGNUM 04:40
Экономика
Заявки на кредиты граждан превысили уровень начала года
Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года.
ТАСС 04:16
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Политика
В Абхазии одобрили снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа
Общественная палата (ОП) Абхазии официально поприветствовала снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа.
Lenta.ru 02:01
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 13 июля в 04:10
Общество
«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 лайнеров Boeing 737-800
"Аэрофлот" в ближайшие годы отдаст своей "дочке" "Победе" 50 собственных самолетов Boeing 737-800, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на двух сотрудников "Аэрофлота".
ПРАЙМ 01:51
Происшествия
Полиция проверяет сообщение об отравлении лебедя на Патриарших прудах
Московская полиция проводит проверку по факту гибели лебедя на Патриарших прудах, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 04:13
Футбол
Сарри: «Сассуоло» пошёл по пути «Аталанты»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 33-го тура Серии А с «Сассуоло».
Чемпионат 04:18
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии
Сусанин вчера в 08:11
Происшествия
Соседи вызвали полицию домой к Розе Сябитовой
ФАН вчера в 16:06