Обыкновенные акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 10:47 мск подешевели до 182,64 рубля за акцию, что на 5,66% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Акции «Газпрома» на торгах Мосбиржи упали на 6%

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