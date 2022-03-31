РИА НовостиАкции «Газпрома» на торгах Мосбиржи подскочили более чем на 15 процентовАкции "Газпрома" подскакивали более чем на 15 процентов, следует из данных Московской биржи.РИА НовостиК 12.46 мск акции "Газпрома" растут на 13,07% — до 244,24 рубля и уже подскакивали на 15,3%, до 249 рублей.ПРАЙМ«Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа», — рассказал один из источников «РБК» в правительстве.Новые ИзвестияВладимир Путин 23 марта объявил, что оплату за поставки газа в страны, которые ввели санкции против России, переведут в рубли.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииНовые ИзвестияПодробнее о событииСтоимость акций «Газпрома» поднималась почти до 250 рублейFinam.Ru07:42Акции «Газпрома» подорожали на 15%РБК Инвестиции06:06Акции «Газпрома» выросли более чем на 15%ИА Красная Весна06:44Акции «Газпрома» на торгах Мосбиржи подскочили более чем на 15 процентовРИА Новости06:15Акции «Газпрома» подорожали более чем на 15%Новые Известия07:17Акции «Газпрома» выросли более чем на 15%Общественная служба новостей06:01Акции «Газпрома» выросли на 15,3%Вестник Кавказа06:00Показать ещёОценить23Поделиться