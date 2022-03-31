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Акции «Газпрома» на торгах Мосбиржи подскочили более чем на 15 процентов

Акции "Газпрома" подскакивали более чем на 15 процентов, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости
К 12.46 мск акции "Газпрома" растут на 13,07% — до 244,24 рубля и уже подскакивали на 15,3%, до 249 рублей.
ПРАЙМ
«Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа», — рассказал один из источников «РБК» в правительстве.
Новые Известия
Владимир Путин 23 марта объявил, что оплату за поставки газа в страны, которые ввели санкции против России, переведут в рубли.
РИА Новости

Подробнее о событии

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Акции «Газпрома» выросли более чем на 15%
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Акции «Газпрома» на торгах Мосбиржи подскочили более чем на 15 процентов
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Акции «Газпрома» подорожали более чем на 15%
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