Экономика
КоммерсантъАкции «Газпрома» обновили 11-летний максимум
Официальный запуск магистрали запланирован на начало декабря. «Интерфакс» назвал акции «Газпрома» одними из самых перспективных с целью до конца года: бумаги могут превысить 300 руб./шт. к концу текущего года.
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с чего всё началось
Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%.Ведомости06:06
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Политика
Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.
RT на русском 10:24
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Общество
Дания согласилась на строительство «Северного потока -2»
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Газета.Ru 10:01
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Происшествия
Мосгорсуд освободил из СИЗО обвиняемого в изготовлении СВУ подростка
«Московский городской суд не стал продлевать срок стражи моему подзащитному, освободил его из СИЗО в зале суда и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 2 февраля», — приводит его слова агентство.
Известия 10:27
Политика
В Женеве приступает к работе Конституционный комитет Сирии
Конституционный комитет Сирии начинает работу в Женеве.
ТАСС вчера в 19:30
Происшествия
В Лефортовском тоннеле затруднено движение из-за возгорания автомобиля
RT на русском 10:01
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Политика
Столтенберг призвал к мирному урегулированию конфликта в Донбассе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает усилия Киева по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и приветствует прогресс, достигнутый в станице Луганской.
RT на русском 09:47
Хоккей
Малкин объяснил, зачем ему американское гражданство
Звезда мирового хоккея Евгений Малкин признал, что у него действительно есть американский паспорт.
РЕН ТВ вчера в 06:49
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 07:22
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Телеканал 360° вчера в 11:53
Общество
У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой
Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Политика
Путин прибыл в Будапешт на переговоры с Орбаном
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Вести.Ru 10:20
Политика
В Госдуме Зеленского сравнили с персонажем сказки
Депутат Госдумы Андрей Козенко провел параллели между президентом Украины Владимиром Зеленским и персонажем русской сказки.
Газета.Ru 10:36
Происшествия
Подросток устроил стрельбу в московской школе
Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Общество
МГУ объяснил претензии к двум студенткам журфака
Две студентки четвертого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова, пожаловавшиеся ранее на угрозы отчисления со стороны руководства факультета, приглашены на заседание комиссии по студенческим делам в связи с выявленным фактом подделки документов.
РБК 08:14
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро 08:41
Происшествия
В Москве задержали нового фигуранта «московского дела»
В Москве задержали нового фигуранта «московского дела» – 32-летнего Павла Новикова.
Ведомости 09:44
Авто
В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения
Сегодня, 30 октября, в России начинаются продажи нового Toyota RAV4.
Тарантас Ньюс 06:41
Происшествия
Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери
Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
РИА Новости 10:36
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55