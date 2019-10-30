Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАкции «Газпрома» обновили 11-летний максимум

Официальный запуск магистрали запланирован на начало декабря. «Интерфакс» назвал акции «Газпрома» одними из самых перспективных с целью до конца года: бумаги могут превысить 300 руб./шт. к концу текущего года.
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с чего всё началось
Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили
 июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%.
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Газета.Ru 07:36
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