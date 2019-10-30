с чего всё началось

Официальный запуск магистрали запланирован на начало декабря. «Интерфакс» назвал акции «Газпрома» одними из самых перспективных с целью до конца года: бумаги могут превысить 300 руб./шт. к концу текущего года.

Политика Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.

Происшествия Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.

Общество Дания согласилась на строительство «Северного потока -2» Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Общество Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».

Происшествия Мосгорсуд освободил из СИЗО обвиняемого в изготовлении СВУ подростка «Московский городской суд не стал продлевать срок стражи моему подзащитному, освободил его из СИЗО в зале суда и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 2 февраля», — приводит его слова агентство.

Общество Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Политика Столтенберг призвал к мирному урегулированию конфликта в Донбассе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает усилия Киева по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и приветствует прогресс, достигнутый в станице Луганской.

Хоккей Малкин объяснил, зачем ему американское гражданство Звезда мирового хоккея Евгений Малкин признал, что у него действительно есть американский паспорт.

Общество Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".

Общество У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.

Политика Путин прибыл в Будапешт на переговоры с Орбаном Президент РФ Владимир Путин прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Политика В Госдуме Зеленского сравнили с персонажем сказки Депутат Госдумы Андрей Козенко провел параллели между президентом Украины Владимиром Зеленским и персонажем русской сказки.

Происшествия Подросток устроил стрельбу в московской школе Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.

Общество МГУ объяснил претензии к двум студенткам журфака Две студентки четвертого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова, пожаловавшиеся ранее на угрозы отчисления со стороны руководства факультета, приглашены на заседание комиссии по студенческим делам в связи с выявленным фактом подделки документов.

Происшествия СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".

Происшествия Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.