с чего всё началось

Акции российского публичного акционерного общества «Газпром» обновили исторический максимум в ходе торгов на Московской бирже. В ходе торгов 30 октября акции «Газпрома» выросли почти на 2% — до 258,1 рубля за бумаги по сравнению с уровнем закрытия торгов 29 октября.

Политика Путин рассказал, как снизить цену на газ для Украины Украина может получать газ по ценам, которые значительно ниже тех, по которым его получают украинские потребители, заявил 30 октября в Будапеште президент РФ Владимир Путин.

Происшествия Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.

Авто Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC сертифицировали для России С места до 100 км/ч Mercedes-Benz EQC 400 4Matic ускоряется за 5,1 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/час.

Происшествия В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.

Кино Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.

Шоу-бизнес 45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.

Политика Премьер Венгрии пожелал встретиться с президентом Украины Ранее пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков уточнял, что Путин в Будапеште встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока и посетит одну из штаб-квартир Международной федерации дзюдо.

Футбол Полузащитник «Уфы» ногой открыл дверь микст-зоны «ВЭБ-Арены» Полузащитник «Уфы» Азер Алиев после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России ногой ударил по двери микст-зоны «ВЭБ-Арены».

Происшествия Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу» Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.

Происшествия Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.

Общество Медведев поручил представить идеи по повышению доверия бизнеса к судам Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение к 16 декабря представить предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной системе и судам.

Игры Возвращение на Тедас: Dragon Age 4 выйдет в 2022 году Новая игра в серии Dragon Age выйдет не раньше апреля 2022 года.

Здоровье В саратовских аптеках нашли некачественный физраствор Последние были легально изготовлены в аптеке при одной из больниц для использования в самом медучреждении и не вышли за пределы госпиталя.

Политика В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду наркотиков в Сети Депутаты партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Общество ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.

Хоккей Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шоу-бизнес Рики Мартин стал отцом в четвертый раз В конце сентября Рики Мартин признался, что скоро снова станет отцом.

Общество Названы регионы с самыми качественными и плохими дорогами в России Самые качественные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения обнаружены в Москве.

Политика В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2» Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.

Экономика «Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов 51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».

Общество Раскрыта характеристика КГБ на Путина Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга обнародовал характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.