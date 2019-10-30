Экономика

REGNUMREGNUMАкции «Газпрома» обновили исторический максимум

Акции российского публичного акционерного общества «Газпром» обновили исторический максимум в ходе торгов на Московской бирже. В ходе торгов 30 октября акции «Газпрома» выросли почти на 2% — до 258,1 рубля за бумаги по сравнению с уровнем закрытия торгов 29 октября.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось
Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили
 июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%.
Ведомости06:06

Подробнее о событии

Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет

Ведомости06:06

«Газпром» подорожал после разрешения Дании строить «Северный поток-2»

РБК11:07

«Газпром» подорожал на фоне решения Дании по «Северному потоку-2»

Rambler News Service10:07

Акции «Газпрома» ускорили рост после сообщений о «Северном потоке-2»

Коммерсантъ09:51

Акции «Газпрома» ускорили рост после выдачи разрешения на прокладку «Северного потока - 2»

ТАСС09:15

«Газпром» резко подорожал

Lenta.ru13:27

Индекс МосБиржи впервые достиг 2900 пунктов

Интерфакс06:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:25, Вашингтон
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
Общество

Раскрыта характеристика КГБ на Путина

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга обнародовал характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 17:46
Авто

Новый купе-кроссовер Skoda Kamiq GT показали до премьеры

Китайские СМИ рассекретили серийную версию нового купе-кроссовера Skoda Kamiq GT для местного рынка.
Автоновости дня 04:19
Происшествия

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Происшествия

СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Известия 07:44
Армия и оружие

Военные США показали видео штурма дома аль-Багдади

Военные США опубликовали видео начала штурма дома лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Известия 17:45
Экономика

Увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

Что еще известно: В мониторинге говорится, что импортозамещение и резкое увеличение экспорта стали главными целями аграрной политики последних лет.
Snob.ru 06:53
Политика

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru 14:54
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru вчера в 05:58
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 10:24
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY вчера в 10:24
Футбол

Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины

В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
Чемпионат 16:16
Кино

Каким получился мультфильм «Семейка Аддамс»

В российский прокат выходит мультипликационный фильм «Семейка Аддамс».
RT на русском 14:56
Происшествия

Пять человек погибли в аварии в Подмосковье

Пять человек погибли в результате ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального ГУМВД.
Коммерсантъ 11:54
Общество

Twitter решил запретить всю политическую рекламу

Twitter решил запретить всю политическую рекламу на своей платформе, заявил основатель социальной сети Джек Дорси.
РИА Новости 16:45
Авто

Skoda рассказала о новой Skoda Octavia

На старте продаж новую Skoda Octavia предложат в трех комплектациях: Active, Ambition и Style, к которым чуть позже присоединятся Octavia Scout и "заряженная" Octavia RS.
Автоновости дня вчера в 05:38
Футбол

ЦСКА — Уфа 1:0

«Уфа» объявила состав на матч 1/8 финала Кубка России с ЦСКА. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 мск.
Sport24.ru 11:04
Общество

Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда

Необычную находку обнаружили члены экипажа тральщика Балтийского флота "Александр Обухов" во время учений по поиску мин. Это затонувший объект, предположительно, подводная лодка.
Российская газета 06:02
Космос

В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс

Известия 28 октября в 04:43
Гаджеты

Экспертов разочаровали первые тесты APU AMD Ryzen

В интернете появились первые тесты новых процессоров APU AMD Ryzen с кодовым названием Renoir, обозначающим новое поколение.
OAnews 17:00
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Политика

Пушков о «Северном потоке-2»: «В Варшаве и Киеве могут отдыхать»

Дания дала добро на прокладку Сев.потока-2 в своих водах. Теперь в Варшаве и Киеве могут отдыхать.
Украина.ру 11:10
Происшествия

Ребенок умер в детском саду Ухты

В Ухте 5-летний ребенок скончался в детском саду.
РЕН ТВ 14:58
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

BFM.ru 10:37
Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла менхенгладбахскую в Кубке Германии

Закончился очередной раунд Кубка Германии по футболу.
Bookmaker-ratings.ru 18:02
Политика

Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 23 октября сказала, что задолженность Украины по выплатам пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 миллиарда гривен (около 1,67 миллиарда долларов США).
Lenta.ru 13:07
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное