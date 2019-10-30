Экономика
REGNUMАкции «Газпрома» обновили исторический максимум
Акции российского публичного акционерного общества «Газпром» обновили исторический максимум в ходе торгов на Московской бирже. В ходе торгов 30 октября акции «Газпрома» выросли почти на 2% — до 258,1 рубля за бумаги по сравнению с уровнем закрытия торгов 29 октября.
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с чего всё началось
Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%.Ведомости06:06
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