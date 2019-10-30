с чего всё началось

Акции российского публичного акционерного общества «Газпром» обновили исторический максимум в ходе торгов на Московской бирже. В ходе торгов 30 октября акции «Газпрома» выросли почти на 2% — до 258,1 рубля за бумаги по сравнению с уровнем закрытия торгов 29 октября.

Общество Раскрыта характеристика КГБ на Путина Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга обнародовал характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.

Политика Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.

Общество Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Общество Twitter решил запретить всю политическую рекламу Twitter решил запретить всю политическую рекламу на своей платформе, заявил основатель социальной сети Джек Дорси.

Авто Skoda рассказала о новой Skoda Octavia На старте продаж новую Skoda Octavia предложат в трех комплектациях: Active, Ambition и Style, к которым чуть позже присоединятся Octavia Scout и "заряженная" Octavia RS.

Футбол ЦСКА — Уфа 1:0 «Уфа» объявила состав на матч 1/8 финала Кубка России с ЦСКА. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 мск.

Общество Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда Необычную находку обнаружили члены экипажа тральщика Балтийского флота "Александр Обухов" во время учений по поиску мин. Это затонувший объект, предположительно, подводная лодка.

Гаджеты Экспертов разочаровали первые тесты APU AMD Ryzen В интернете появились первые тесты новых процессоров APU AMD Ryzen с кодовым названием Renoir, обозначающим новое поколение.

Общество ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.