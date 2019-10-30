с чего всё началось

Акции российского публичного акционерного общества «Газпром» обновили исторический максимум в ходе торгов на Московской бирже. В ходе торгов 30 октября акции «Газпрома» выросли почти на 2% — до 258,1 рубля за бумаги по сравнению с уровнем закрытия торгов 29 октября.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Общество Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.

Политика Конгрессмены США приняли резолюцию против включения России в G7 Как сообщил один из авторов документа, конгрессмен Альбио Сайрес, резолюция требует не включать Россию в будущие встречи G7 до тех пор, пока российские власти не начнут «уважать территориальную целостность соседей и придерживаться стандартов демократических обществ».

Общество Twitter запретит политическую рекламу Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что 22 ноября вступит в силу запрет на политическую рекламу в этой социальной сети.

Политика Хальденванг: шпионаж в Германии достиг уровня холодной войны По словам главы Федерального ведомства по защите конституции Германии Томаса Хальденванга, шпионаж на территории страны достиг такого уровня, какого немецкие спецслужбы не наблюдали со времён холодной войны.

Общество Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.

Общество Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.

Авто Бэтмобиль с двигателем от вертолета выставлен на продажу в США В США выставили на продажу реплику бэтмобиля из фильма «Бэтмен» Тима Бёртона, соответствующее объявление опубликовали на eBay.

Происшествия Мать девочки, погибшей в турецком бассейне, обвинили в ее гибели Суд Турции включил в число обвиняемых в гибели 12-летней россиянки, которую засосало в трубу бассейна, ее мать.

Культура Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.

Авто Новый Nissan Sentra получит вариатор Представители компании Nissan анонсировали, что новое поколение Nissan Sentra получит более мощный двигатель, а также вариатор.

Общество Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.

Политика Путин прибыл из Будапешта в Калининград Президент России Владимир Путин по завершении официального визита в Венгрию прилетел в Калининград.

Хоккей Гражданин США Познер встал на защиту гражданина США Малкина Телеведущий Владимир Познер высказался в защиту хоккеиста Евгения Малкина, который получил гражданство США.

Кино Эмилия Кларк посетила вечернюю премьеру фильма «Рождество на двоих» Вместе с Эмилией Кларк на премьере появился исполнитель главной мужской роли Генри Голдинг, который завоевал любовь зрителей благодаря фильму «Безумно богатые азиаты».

Гаджеты Nvidia представила недорогие и мощные видеокарты Чтобы не отставать, Nvidia представила новые видеокарты в среднем ценовом сегменте - GTX 1650 Super и GTX 1660 Super.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Происшествия СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.