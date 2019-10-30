Экономика
REGNUMАкции «Газпрома» обновили исторический максимум
Акции российского публичного акционерного общества «Газпром» обновили исторический максимум в ходе торгов на Московской бирже. В ходе торгов 30 октября акции «Газпрома» выросли почти на 2% — до 258,1 рубля за бумаги по сравнению с уровнем закрытия торгов 29 октября.
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с чего всё началось
Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%.Ведомости06:06
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС 06:58
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Конгрессмены США приняли резолюцию против включения России в G7
Как сообщил один из авторов документа, конгрессмен Альбио Сайрес, резолюция требует не включать Россию в будущие встречи G7 до тех пор, пока российские власти не начнут «уважать территориальную целостность соседей и придерживаться стандартов демократических обществ».
Росбалт 19:20
Общество
Twitter запретит политическую рекламу
Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что 22 ноября вступит в силу запрет на политическую рекламу в этой социальной сети.
Известия 18:15
Политика
Хальденванг: шпионаж в Германии достиг уровня холодной войны
По словам главы Федерального ведомства по защите конституции Германии Томаса Хальденванга, шпионаж на территории страны достиг такого уровня, какого немецкие спецслужбы не наблюдали со времён холодной войны.
Московский Комсомолец 17:35
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Авто
Бэтмобиль с двигателем от вертолета выставлен на продажу в США
В США выставили на продажу реплику бэтмобиля из фильма «Бэтмен» Тима Бёртона, соответствующее объявление опубликовали на eBay.
Тарантас Ньюс вчера в 05:39
Армия и оружие
«Князь Владимир» впервые провел пуск ракеты «Булава»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") провела пуск баллистической ракеты "Булава".
Газета.Ru вчера в 22:36
Происшествия
Мать девочки, погибшей в турецком бассейне, обвинили в ее гибели
Суд Турции включил в число обвиняемых в гибели 12-летней россиянки, которую засосало в трубу бассейна, ее мать.
Свободная Пресса вчера в 01:22
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 06:20
Происшествия
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru 16:50
Культура
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд
Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.
Газета.Ru 13:48
Авто
Новый Nissan Sentra получит вариатор
Представители компании Nissan анонсировали, что новое поколение Nissan Sentra получит более мощный двигатель, а также вариатор.
Faktom 02:55
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Политика
Путин прибыл из Будапешта в Калининград
Президент России Владимир Путин по завершении официального визита в Венгрию прилетел в Калининград.
Интерфакс 18:25
Хоккей
Гражданин США Познер встал на защиту гражданина США Малкина
Телеведущий Владимир Познер высказался в защиту хоккеиста Евгения Малкина, который получил гражданство США.
Lenta.ru 13:17
Кино
Эмилия Кларк посетила вечернюю премьеру фильма «Рождество на двоих»
Вместе с Эмилией Кларк на премьере появился исполнитель главной мужской роли Генри Голдинг, который завоевал любовь зрителей благодаря фильму «Безумно богатые азиаты».
ГЛАС.RU 08:41
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Nvidia представила недорогие и мощные видеокарты
Чтобы не отставать, Nvidia представила новые видеокарты в среднем ценовом сегменте - GTX 1650 Super и GTX 1660 Super.
Ридус вчера в 10:52
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
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Герой Дона Чидла мог стать вице-президентом США в «Мстителях: Финал»
Кинокомикс «Мстители: Финал» показал знакомых нам героев в неожиданном ключе.
Киноафиша России 28 октября в 06:36
Армия и оружие
Британская армия уничтожила условные «российские танки» в Солсбери
Согласно задумке командования, город захватили российские танки. "Российскую технику" изображали старые списанные британские боевые машины.
Pravda.Ru 11:13