Акции "Газпрома" установили новый исторический максимум стоимости после обновления рекорда цен на газ в Европе, следует из динамики торгов. К 10.05 мск акции "Газпрома" дорожают на 1,41%, до 381,35 рубля, а на самом открытии торгов поднимались в цене до 382,85 рубля – нового исторического максимума.В источнике
Генеральная прокуратура РФ начала проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.