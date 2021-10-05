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Акции «Газпрома» обновили исторический максимум после обновления рекорда цен на газ

Акции "Газпрома" установили новый исторический максимум стоимости после обновления рекорда цен на газ в Европе, следует из динамики торгов. К 10.05 мск акции "Газпрома" дорожают на 1,41%, до 381,35 рубля, а на самом открытии торгов поднимались в цене до 382,85 рубля – нового исторического максимума.В источнике

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Акции «Газпрома» обновили исторический максимум после обновления рекорда цен на газ
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