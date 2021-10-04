В МВД Белоруссии заявили, что журналист Можейко был задержан на территории республики

По словам Бегуна, Можейко «выехал с территории Белоруссии в Российскую Федерацию», откуда попытался «вылететь в третью страну», однако ему было отказано в выезде и предписано покинуть государство в связи с решением о «нежелательности пребывания на территории этой страны».