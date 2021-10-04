Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA, политический и спортивный деятель Николай Валуев высказался о заявлении Сергея Городничева, который предположил, что поединок между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком был договорным.
По словам Бегуна, Можейко «выехал с территории Белоруссии в Российскую Федерацию», откуда попытался «вылететь в третью страну», однако ему было отказано в выезде и предписано покинуть государство в связи с решением о «нежелательности пребывания на территории этой страны».