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Акции «Газпрома» обновили максимум, превысив отметку 369,5 руб. за штуку

К 12:45 на Московской бирже акции "Газпрома" выросли до 369,62 рубля (+2,6%), объем торгов составил 10,339 млрд рублей.
Интерфакс
Исторический максимум держался с мая 2008 года, когда бумаги компании торговались на уровне 369,5 руб. за штуку.
ТАСС
Предыдущий максимум цен акций "Газпрома" был зафиксирован в течение торгов 22 мая 2008 года - 369,5 рубля за штуку.
Интерфакс
Спрос на акции российской газовой компании растет на фоне новых рекордов на биржевом рынке газа Европы.
Компания

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Цена акций «Газпрома» обновила исторический максимум апреля 2008 года
РИА Новости06:46
Акции «Газпрома» обновили исторический максимум
Коммерсантъ06:20
Цена акций «Газпрома» в ходе торгов поднялась выше 369,5 рубля и обновила исторический максимум
ПРАЙМ06:07
Акции «Газпрома» обновили исторический максимум
ТАСС06:03
Акции «Газпрома» обновили максимум, превысив отметку 369,5 руб. за штуку
Интерфакс05:53
Акции «Газпрома» обновили максимум впервые с 2008 года
РБК Инвестиции05:52
Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса Мосбиржи и замедлил подъем, Газпром подошел к пику
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