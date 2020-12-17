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Интерфакс
Интерфакс

Акции «Газпрома» обновили максимум с февраля после слов Путина о «Северном потоке 2»

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РИА Новости
Акции "Газпрома" днем в четверг ускорили рост и обновили максимум с февраля после того, как президент РФ Владимир Путин выразил надежду на скорое завершение "Северного потока 2".В источнике
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РИА Новости

Акции «Газпрома» подскочили после слов Путина о «Северном потоке — 2»

РИА Новостивчера в 07:55
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Акции «Газпрома» подорожали после слов Путина о «Северном потоке — 2»

News.ruвчера в 07:37
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Акции «Газпрома» обновили максимум с февраля после слов Путина о «Северном потоке 2»

Интерфаксвчера в 06:29
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После слов Путина о «Северном потоке – 2» акции «Газпрома» взлетели

Вести.Ruвчера в 07:14
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Акции «Газпрома» выросли почти на 3% на заявлении Путина о «Северном потоке - 2»

ТАССвчера в 06:55
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Акции «Газпрома» подорожали впервые с февраля после слов Путина о «Северном потоке - 2»

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Акции «Газпрома» взлетели в цене после заявления Путина о проекте СП-2

ФАНвчера в 07:30