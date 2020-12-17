Акции «Газпрома» обновили максимум с февраля после слов Путина о «Северном потоке 2»
Акции "Газпрома" днем в четверг ускорили рост и обновили максимум с февраля после того, как президент РФ Владимир Путин выразил надежду на скорое завершение "Северного потока 2".В источнике
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Акции «Газпрома» обновили максимум с февраля после слов Путина о «Северном потоке 2»
Интерфаксвчера в 06:29
Акции «Газпрома» подорожали впервые с февраля после слов Путина о «Северном потоке - 2»
Национальная служба новостейвчера в 06:41