Энергетика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Акции «Газпрома» на Мосбирже растут на 3,5% на фоне новостей о заполнении «Силы Сибири»

ТАССвчера в 08:16

Акции «Газпрома» подорожали после сообщений о заполнении «Силы Сибири»

РБКвчера в 10:00

Газопровод «Сила Сибири» заполнен газом

REGNUMвчера в 09:50

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Российская газетавчера в 07:28

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

RT на русскомвчера в 13:32

«Газпром» полностью заполнил экспортный газопровод «Сила Сибири»

Известиявчера в 07:01

«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

Интерфаксвчера в 06:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
Происшествия

Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт

По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Политика

Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии

Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
RT на русском 04:41
Финансы

Эксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку

В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
Газета.Ru вчера в 16:27
Хоккей

Овечкин вышел на 12-е место по заброшенным шайбам в истории НХЛ

REGNUM 02:41
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Политика

Проект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков внесён в Госдуму

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета — до семи лет.
RT на русском 05:54
Армия и оружие

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Ведомости вчера в 17:11
Авто

Стало известно, каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения

Журналисты пообщались с представителями японского бренда Toyota и выяснили, каким будет новое поколение известного кроссовера Land Cruiser.
Car.ru вчера в 09:22
Происшествия

Президиум Верховного суда после решения ЕСПЧ постановил освободить из колонии осужденного, рассказавшего о подброшенных наркотиках

Президиум Верховного суда России после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить из колонии Александра Борисова, который рассказал о подброшенных наркотиках.
Медиазона 05:20
Космос

Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик Николай Анфимов

Николай Анфимов разработал методику «увода из орбиты» крупных объектов. В 2001 году он возглавил операцию по затоплению станции «Мир».
Комсомольская правда вчера в 12:31
Здоровье

В Ивановской области ввели новые меры поддержки медиков

В Ивановской области введены три новые меры поддержки медицинских работников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
РИА Новости 05:39
Общество

В очередь за бесплатными колонками «Яндекса» встали сотни человек

РБК 05:11
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Профиль 02:37
Политика

МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Происшествия

Подросток открыл стрельбу в московской школе

Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Российская газета 05:40
Политика

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
РИА Новости вчера в 16:43
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Lenta.ru вчера в 06:13
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

МедиаПоток вчера в 12:03
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека

Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
RT на русском 05:34
Гаджеты

Часы Xiaomi Mi Watch действительно похожи на маленький смартфон

Как выглядит знаменитая оболочка MIUI на умных часах Xiaomi Mi Watch Проверенный сетевой информатор, который ведет страничку в социальной сети Twitter под ником @AndroidSaint, опубликовал эксклюзивный видеоролик с участием умных часов Xiaomi Mi Watch.
iXBT.com 01:06
Культура

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах

Алла Пугачева в честь своего юбилея устроила большой сольный концерт в Кремлевском дворце.
Наша версия вчера в 10:36
Политика

В МИД прокомментировали начало отвода сил в Золотом

Россия позитивно оценивает начало отвода сил в Золотом в Донбассе, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
РИА Новости 04:34
Происшествия

В Твери опрокинулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус ПАЗ утром в среду съехал в кювет и опрокинулся на бок на улице Димитрова в Твери.
ТАСС 04:35
Армия и оружие

Андреевский флаг в Мировом океане демонстрирует державную мощь

Красная звезда вчера в 17:03
Происшествия

В Крыму закрыли сеть незаконных игорных заведений

Сотрудники МВД России ликвидировали в Крыму целую сеть нелегальных игорных заведений, завуалированных под букмекерские конторы.
Вести.Ru 05:23
Происшествия

Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
RT на русском 03:55
Политика

Путин принял приглашение посетить Кубу

Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Теннис

Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.
GoTennis.ru вчера в 16:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сила Сибири
Строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Протяженность - 2159 км, диаметр трубы - 1420 мм, рабочее давление - 9,8 Мпа, экспортная мощность - 38 млрд кубометров газа в год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное