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Акции «Газпрома» подешевели после приостановки сертификации Nord Stream 2 AG

Акции "Газпрома" теряют около 1,5% после того, как регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора "Северного потока-2".
Finam.Ru
К 12.58 мск котировки акций "Газпрома" снижались на 1,05% — до 336,72 рубля.
ПРАЙМ
Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
ПРАЙМ
В июле канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден подписали соглашение о том, что Вашингтон не будет препятствовать завершению строительства "Северного потока — 2".
DP.RU

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Акции «Газпрома» подешевели после приостановки сертификации Nord Stream 2 AG
RT на русском05:28
Акции «Газпрома» на Мосбирже падали более чем на 2% на новости по «Северному потоку – 2»
Деловое.ТВ05:25
Акции «Газпрома» снизились на плохих новостях о «Северном потоке»
DP.RU05:13
Акции «Газпрома» начали снижение после заявления регулятора ФРГ по «Северному потоку-2»
Finam.Ru05:17
Акции «Газпрома» падали на 2% на данных о приостановке сертификации оператора «Северного потока-2»
ПРАЙМ05:09
Акции «Газпрома» снижаются на Мосбирже почти на 2,6%
ТАСС05:00

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