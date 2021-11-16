RT на русскомАкции «Газпрома» подешевели после приостановки сертификации Nord Stream 2 AGАкции "Газпрома" теряют около 1,5% после того, как регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора "Северного потока-2".Finam.RuК 12.58 мск котировки акций "Газпрома" снижались на 1,05% — до 336,72 рубля.ПРАЙМПротив газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.ПРАЙМВ июле канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден подписали соглашение о том, что Вашингтон не будет препятствовать завершению строительства "Северного потока — 2".DP.RUЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАкции «Газпрома» подешевели после приостановки сертификации Nord Stream 2 AGRT на русском05:28Акции «Газпрома» на Мосбирже падали более чем на 2% на новости по «Северному потоку – 2»Деловое.ТВ05:25Акции «Газпрома» снизились на плохих новостях о «Северном потоке»DP.RU05:13Акции «Газпрома» начали снижение после заявления регулятора ФРГ по «Северному потоку-2»Finam.Ru05:17Акции «Газпрома» падали на 2% на данных о приостановке сертификации оператора «Северного потока-2»ПРАЙМ05:09Акции «Газпрома» снижаются на Мосбирже почти на 2,6%ТАСС05:00Показать ещёОценить4Поделиться