с чего всё началось

Максимальная стоимость с начала торгов в среду на момент публикации составляла 259 руб. В июле акции "Газпрома" дорожали до 256,4 руб. Дороже всего акции компании стоили 22 мая 2008 г. – 369,5 руб. Рост котировок "Газпрома" начался 29 октября после сообщений о том, что компания полностью завершила заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири".

Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет

Происшествия Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16 В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.

Общество Дания дала добро на строительство «Северного потока-2» Отмечается, что строительство одобрено на участке континентального шельфа Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.

Политика Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского исчезло несколько фраз В стенограмме июльского разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, опубликованной Белым домом, отсутствует несколько важных фраз и слов.

Политика В Раде нового созыва произошла первая драка В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.

Происшествия СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.

Происшествия Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.

Политика Путин прибыл в Будапешт для переговоров с премьером Венгрии Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Армия и оружие В России пройдут испытания новой межконтинентальной ядерной ракеты Минобороны России проведет в начале будущего года летно-конструкторские испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».

Происшествия Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Шоу-бизнес Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах Напомним, Лолита подала на развод со своим пятым мужем, с которым состояла в браке с 2009 года.

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Футбол Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018 Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Москва пользовалась методами воздействия на чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для получения голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.

Авто «АвтоВАЗ» остановит предприятия на два дня Согласно опубликованому в соцсети «ВКонтакте» приказу, компания «АвтоВАЗ» вводит простой на всех своих сборочных линиях, который продлится в период с 31 октября по 1 ноября текущего года.

Экономика Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов "В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 миллиарда гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,02 миллиарда долларов США", — сообщается в информационной справке министерства.

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Технологии Гарантия на точность появится у сигнала ГЛОНАСС Генеральный конструктор российской навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин рассказал, что система может стать первой в мире, которая будет предоставлять сигнал с гарантированной точностью.