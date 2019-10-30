Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет

Максимальная стоимость с начала торгов в среду на момент публикации составляла 259 руб. В июле акции "Газпрома" дорожали до 256,4 руб. Дороже всего акции компании стоили 22 мая 2008 г. – 369,5 руб. Рост котировок "Газпрома" начался 29 октября после сообщений о том, что компания полностью завершила заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири".
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с чего всё началось
Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили
 июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%.
Ведомости06:06

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«Газпром» подорожал после разрешения Дании строить «Северный поток-2»

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Акции «Газпрома» ускорили рост после сообщений о «Северном потоке-2»

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Дания дала добро на строительство «Северного потока-2»

Отмечается, что строительство одобрено на участке континентального шельфа Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
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Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского исчезло несколько фраз

В стенограмме июльского разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, опубликованной Белым домом, отсутствует несколько важных фраз и слов.
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В Раде нового созыва произошла первая драка

В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
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Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Происшествия

СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля

Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.
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Здоровье

Диетолог рассказала, чем полезна тыква

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Происшествия

В Уфе ищут пропавших отца и двух малолетних детей

RT на русском вчера в 13:07
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Президент Чили отменил саммит АТЭС

ТАСС 10:37
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Политика

Путин прибыл в Будапешт для переговоров с премьером Венгрии

Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
ТАСС 09:12
Армия и оружие

В России пройдут испытания новой межконтинентальной ядерной ракеты

Минобороны России проведет в начале будущего года летно-конструкторские испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
Inc-news.ru 08:04
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье

Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
ТАСС 11:08
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Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах

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Взгляд.ру 11:11
Политика

Кудрин рассказал о необходимости повышения доверия населения к власти

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин уверен, что правительство должно подумать о дополнительных мерах по повышению доверия населения к власти, сообщает РИА "Новости".
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В Ярославле дети в детском саду избили девочку

Весьма вчера в 16:06
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Закрыто дело о домогательствах против Кевина Спейси из-за смерти истца

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Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Москва пользовалась методами воздействия на чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для получения голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
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Авто

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Согласно опубликованому в соцсети «ВКонтакте» приказу, компания «АвтоВАЗ» вводит простой на всех своих сборочных линиях, который продлится в период с 31 октября по 1 ноября текущего года.
SpeedMe вчера в 00:24
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РЖД планируют представить проект моста на Сахалин в течение месяца

ТАСС 09:07
Экономика

Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов

"В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 миллиарда гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,02 миллиарда долларов США", — сообщается в информационной справке министерства.
РИА Новости вчера в 17:22
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Определены самые подделываемые в России банкноты

Как уточняет ТАСС, чаще всего поддельными оказываются банкноты номиналом в пять тысяч рублей (более 7,3 тысячи штук).
Lenta.ru 11:31
Технологии

В России создали одноразовую посуду из крахмала

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Овечкин и Свечников признаны звездами дня в НХЛ

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Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования

В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
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Технологии

Гарантия на точность появится у сигнала ГЛОНАСС

Генеральный конструктор российской навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин рассказал, что система может стать первой в мире, которая будет предоставлять сигнал с гарантированной точностью.
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Политика

Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
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