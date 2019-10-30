Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет

Максимальная стоимость с начала торгов в среду на момент публикации составляла 259 руб. В июле акции "Газпрома" дорожали до 256,4 руб. Дороже всего акции компании стоили 22 мая 2008 г. – 369,5 руб. Рост котировок "Газпрома" начался 29 октября после сообщений о том, что компания полностью завершила заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири".
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с чего всё началось
Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили
 июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%.
Ведомостивчера в 06:06

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Рынок акций РФ в среду превысил 2910п по индексу МосБиржи на бумагах «Газпрома», просел «Сургутнефтегаз»

Финмаркетвчера в 12:51

Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет

Ведомостивчера в 06:06

«Газпром» подорожал после разрешения Дании строить «Северный поток-2»

РБКвчера в 11:07

Акции «Газпрома» ускорили рост после сообщений о «Северном потоке-2»

Коммерсантъвчера в 09:51

Акции «Газпрома» ускорили рост после выдачи разрешения на прокладку «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 09:15

«Газпром» резко подорожал

Lenta.ruвчера в 13:27

Индекс МосБиржи впервые достиг 2900 пунктов

Интерфаксвчера в 06:10
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Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

REGNUM вчера в 18:50
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

РБК вчера в 22:36
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Lenta.ru вчера в 16:50
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Наука

Ученые назвали тревожный признак скорой смерти

Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Кино

HBO анонсировал приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов

Компания HBO анонсировала десять серий нового приквела "Игры престолов", который расскажет историю семьи Таргариенов.
VSE42.RU вчера в 06:24
Технологии

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Общество

Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве

Хватит уже сидеть в одиночестве — вы достаточно пробыли в этом состоянии.
Бугульминская газета 02:00
Происшествия

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Наука

Найден способ производить дешевые инфракрасные линзы

Ученые из США, Южной Кореи и Италии определили и разработали новый метод получения полимеров, которые могут использоваться в качестве линз для инфракрасного излучения.
Индикатор вчера в 12:09
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Происшествия

В ДТП в Москве погиб чиновник Минздрава Крыма

BFM.ru 02:24
Авто

«АвтоВАЗ» остановит предприятия на два дня

Согласно опубликованому в соцсети «ВКонтакте» приказу, компания «АвтоВАЗ» вводит простой на всех своих сборочных линиях, который продлится в период с 31 октября по 1 ноября текущего года.
SpeedMe 29 октября в 00:24
Наука

Врачи выяснили, как сердце предупреждает о развитии рака

Эксперты пришли к выводу, что микрососудистая эндотелиальная дисфункция связана с высоким риском развития онкологии.
7 новостей 01:18
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Политика

В Крыму прокомментировал слова Зеленского о «реинтеграции» полуострова

Ранее Зеленский заявил, что после пяти лет военного конфликта на востоке Украины должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
РИА Новости 00:06
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52
Происшествия

В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 01:50
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Авто

На российском рынке представят лицензионные BMW из Вьетнама

В 2018 году во Франции компания представила седан Lux A2.0, который построен на «БМВ» 5 Series предыдущего поколения.
ГЛАС.RU вчера в 15:56
Политика

Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 14:05
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru вчера в 07:36
Армия и оружие

НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57

НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Газета.Ru 01:26
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним

Юля рассказала, что решение о разводе далось ей нелегко, но именно это сделать велело ей сердце.
Рамблер 00:38
Общество

Большинство россиян считают важным отмечать День народного единства

Около 70% жителей России считают, что отмечать День народного единства важно.
АБН вчера в 23:41
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