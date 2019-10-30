Экономика
Lenta.ru«Газпром» установил рекорд стоимости своих акций
Стоимость акций российской компании «Газпром» 30 октября 2019 года достигла максимума с 2008 года и в ходе торгов на Московской бирже пробивала отметку в 260 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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с чего всё началось
Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%.Ведомостивчера в 06:06
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