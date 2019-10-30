Экономика

РБКРБКАкции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов. В предыдущий раз так дорого акции «Газпрома» стоили в августе 2008 года.
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Масштабный рост бумаг «Газпрома» несет эмоциональный характер

ПРАЙМ07:10

Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет

Ведомости06:06

Акции «Газпрома» достигли отметки в 258,1 рубля за акцию впервые с августа 2008 года

ТАСС05:50

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

РБК06:13

Индекс МосБиржи впервые достиг 2900 пунктов

Интерфакс06:10

Рынок российских акций закрылся на подъеме

Финмаркетвчера в 11:59

Акции «Газпрома» обновили максимум с июля

BFM.ruвчера в 11:31
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Политика

«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 09:38
Общество

«Магнит» переделает гипермаркеты в «суперсторы»

В суперсторы превратятся гипермаркеты «Магнита», работающие под вывеской «Семейный плюс».
Кубанские новости вчера в 13:19
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Общество

В Германии запретили название «донер-кебаб»

Название «донер-кебаб» запретили в закусочных немецкого города Веймар.
News.ru 10:00
Политика

Путин принял приглашение приехать на Кубу и передал привет Кастро

Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
News.ru вчера в 09:19
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Происшествия

Подросток устроил стрельбу в московской школе

Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Наука

Нешкольная география: в ЗИЛе расскажут, почему птицы улетают на юг

Цикл «Нешкольная география» стал частью проекта «Университет, открытый городу: лекции молодых ученых Вышки в Культурном центре ЗИЛ», который дает возможность познакомиться с открытиями и разработками успешных исследователей, не достигших 30-летнего возраста.
Даниловский вестник 28 октября в 09:43
Армия и оружие

Эрдоган заявил о праве Турции возобновить операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если курдские вооруженные группировки снова приблизятся к сирийско-турецкой границе на 30 км. Об этом сообщает Anadolu.
РБК 08:46
Происшествия

Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Армия и оружие

Военные Бельгии сообщили о перехвате истребителя Су-35 над Балтикой

РБК вчера в 15:07
Политика

Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег

Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства в Facebook.
РБК 03:32
Общество

Call of Duty: Modern Warfare стала самой продаваемой игрой 2019 года

Activision сообщила, что Call of Duty: Modern Warfare стала самой продаваемой игрой 2019 года.
CyberSport.ru 08:50
Экономика

Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru 27 октября в 11:06
Общество

Прожиточный минимум пенсионеров Москвы увеличится на 3,7% в 2020 году

«Вашему вниманию представлен проект закона города Москвы, который предусматривает установление на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в размере 12 578 тысяч рублей, что превышает установленный размер на текущий год на 463 рубля или на 3,7%», - сказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.
РИАМО 08:16
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк обнаружили ген долгожителя

У знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк специалисты смогли выявить ген долголетия, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:45
Футбол

Жена футболиста стала первой женщиной - президентом клуба в истории Украины

Морозюк стала президентом любительского футбольного клуба, который базируется в родном для нее городе Львове.
РИА Новости вчера в 02:02
Армия и оружие

Россия построит не имеющие аналогов корабли

В интервью «Красной звезде» адмирал сообщил, что флот получит корабли противоминной обороны (строятся на «Средне-Невском заводе»), фрегаты дальней морской зоны (строятся на «Северной верфи») и большие десантные корабли проекта 11711 (строятся на заводе «Янтарь»).
ГЛАС.RU 09:52
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
Авто

Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня 27 октября в 11:42
Экономика

У крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники

ООО "Стинн" связано с конкурентом Russ Outdoor — оператором наружной рекламы "Вера-Олимп": весной 2018 года "Стинн" купило за 300 млн руб. у долгового центра ВТБ, кредитора "Вера-Олимп", право требовать с заемщика 3,4 млрд руб. Бенефициарами группы "Вера-Олимп" ее гендиректор Дмитрий Дюмин в апреле этого года называл Левана и Роберта Мирзоянов, а также Бекхана Барахоева.
РБК 09:50
Политика

Путин прибыл в Венгрию с официальным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл для однодневных переговоров в Будапешт.
Газета.Ru 09:42
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Политика

Путин отказался от поездки на саммит АТЭС в Чили

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили.
Известия 06:52
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 28 октября в 13:18
Политика

Лукашенко подтвердил намерение посетить Австрию и Латвию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил намерение посетить Австрию и Латвию с официальным визитом.
РИА Новости 05:59
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
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Строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Протяженность - 2159 км, диаметр трубы - 1420 мм, рабочее давление - 9,8 Мпа, экспортная мощность - 38 млрд кубометров газа в год.
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