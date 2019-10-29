с чего всё началось

Стоимость акций «Газпрома» выросла до максимума с июля 2008 года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Так, на 11:47 мск стоимость одной обыкновенной акции газового холдинга выросла на 0,83% к открытию — до 255,2 руб. Капитализация компании достигла 6,082 трлн руб.

Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет

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