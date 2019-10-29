Экономика
Rambler News ServiceАкции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет
Стоимость акций «Газпрома» выросла до максимума с июля 2008 года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Так, на 11:47 мск стоимость одной обыкновенной акции газового холдинга выросла на 0,83% к открытию — до 255,2 руб. Капитализация компании достигла 6,082 трлн руб.
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с чего всё началось
Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%.Ведомости06:06
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
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Боль в горле мороженое особо не облегчает, я бы не рекомендовала, — передаёт ТАСС слова эксперта.
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«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
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Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская
Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Елена Гаудасинская умерла в среду на 53-м году жизни, сообщается на сайте учреждения.
ТАСС 09:19
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Российская газета 08:02
Авто
Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями
Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
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Футбол
Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Томью»
Петербургский «Зенит» в среду, 30 октября, на стадионе «Газпром Арена» проведет матч 1/8 финала Кубка России против ФК «Томь».
Петербургский дневник 12:34
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.
RT на русском 12:21
Авто
Стартовали продажи Toyota RAV4 пятого поколения в России
Компания Toyota объявила старт продаж кроссовера RAV4 новой генерации в России. Товарные машины уже добрались до официальных дилеров в РФ.
Новые автомобили 12:27
Здоровье
Гипертоникам могут начать бесплатно выдавать тонометры по ОМС
В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать обеспечивать пациентов приборами для мониторинга состояния здоровья, передаёт «Ъ». В первую очередь их планируют выдать 2,5 млн человек, страдающих от повышенного артериального давления.
Вести Подмосковья вчера в 02:17
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Путин обсудил с Орбаном поставки энергоресурсов через Украину
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Венгрию обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.
РЕН ТВ 13:38
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли пять человек
«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
RT на русском 11:26
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Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
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Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
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СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике
Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Известия 09:49
Футбол
Геннадий Орлов назвал лучшего вратаря для сборной России
Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что на данный момент лучшим вратарем для сборной России является голкипер ФК «Сочи» Сослан Джанаев, сообщает Sport24.
Петербургский дневник 10:55
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Антон Бабиков: «Не должен даже ставиться такой выбор: ехать или не ехать тебе на Олимпиаду»
Победитель общего зачета Кубка IBU прошлого сезона Антон Бабиков дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что что не хотел бы больше выступать в нейтральном статусе на Олимпиадах, как это было в Пхенчхане-2018.
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Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
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Французский режиссер и актер Гийом Кане снимает продолжение франшизы про древних галлов "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь" и сам будет играть в нем Обеликса.
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Университет «Синергия» собирал детские отпечатки пальцев
Сотрудники негосударственного университета «Синергия» собирали отпечатки пальцев у детей в гимназии № 2 в Красногорске без согласия родителей в конце октября, сообщил «Коммерсантъ».
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Неделю назад уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что задолженность по выплатам пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 млрд гривен ($1,67 млрд по текущему курсу).
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Сплошная рубка лесов приводит к увеличению температуры грунта
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КДК РФС отменил красную карточку игроку «Краснодара» Бергу
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку, показанную нападающему «Краснодара» Маркусу Бергу в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (1:1).
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ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
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Президент Чили отменил саммит АТЭС
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РИА Новости 10:27
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Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
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В Ростовской области полицейский тяжело ранил мальчика из пистолета
В Ростовской области полицейский тяжело ранил мальчика из пистолета В Ростовской области сотрудник полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, тяжело ранил 12-летнего мальчика, сообщает «Блокнот» со ссылкой на источник.
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