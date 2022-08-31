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Акции «Газпрома» подскочили больше чем на 18% после рекомендации выплатить дивиденды

Рост акций "Газпрома" в начале торгов на "Московской бирже" в среду составил 35,3% (до 275,96 рубля за штуку) на новостях о рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды за I полугодие в размере 51,03 рубля.
Profinance.ru
Акции «Газпрома» подорожали на 18,5% до 241,82 руб. на старте торгов в среду, 31 августа, следует из данных Московской биржи.
Ведомости
Внеочередное собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов состоится 30 сентября.
ТАСС
Общий объем выплат по промежуточным дивидендам может достичь около 1,25 трлн руб. – компания платит 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО в соответствии со своей дивидендной политикой.
Ведомости

Подробнее о событии

Мосбиржа: акции «Газпрома» поднялись в цене на 18,5% на открытии торгов
Телеканал 360°04:20
Акции «Газпрома» показали рост на 32,35%. Мосбиржа проводит дискретный аукцион
ТАСС04:15
Акции «Газпрома» выросли на 32,35% после объявления о выплате дивидендов за первое полугодие
Бизнес журнал03:45
Акции Газпрома взлетели на 35% на новостях о дивидендах
Profinance.ru03:30
Акции «Газпрома» взлетели в цене на новостях о дивидендах
Ведомости03:29
Акции «Газпрома» выросли на 18,5 процента, до 241,82 рубля, максимально возможного уровня
РИА Новости03:05
Акции «Газпрома» подскочили больше чем на 18% после рекомендации выплатить дивиденды
Forbes03:03

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