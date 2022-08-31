Рост акций "Газпрома" в начале торгов на "Московской бирже" в среду составил 35,3% (до 275,96 рубля за штуку) на новостях о рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды за I полугодие в размере 51,03 рубля.
Общий объем выплат по промежуточным дивидендам может достичь около 1,25 трлн руб. – компания платит 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО в соответствии со своей дивидендной политикой.
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты в предстоящие дни готовятся объявить о выделении новых военных поставок Украине.
Ожидается, что благодаря новому газопроводу объем поставок российского газа в КНР увеличится на 10 млрд куб. м. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже уточнил, что этот контракт «Газпрома» и CNPC рассчитан на 25 лет.
Журналист британской газеты Daily Express увидел в предстоящих учениях "Восток-2022" демонстрацию тесного военного сотрудничества России и Китая, которую автор в том числе счел ответом Москвы на западную поддержку Украины и Тайваня.