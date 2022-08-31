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Акции «Газпрома» росли на 31%

31 августа, после остановки трубопровода «Северный поток», акции «Газпрома» подорожали на 31%, свидетельствуют данные МосБиржи.
News.ru
В 10:16 Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по ценным бумагам «Газпрома».
Коммерсантъ
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов назначены на 10:49 мск, отмечается в релизе Мосбиржи.
ТАСС
По данным Мосбиржи на 10:10 мск, акции компании дорожали на 32,35%, до 270 рублей за бумагу.
ТАСС

Подробнее о событии

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