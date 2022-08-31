КоммерсантъАкции «Газпрома» росли на 31%31 августа, после остановки трубопровода «Северный поток», акции «Газпрома» подорожали на 31%, свидетельствуют данные МосБиржи.News.ruВ 10:16 Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по ценным бумагам «Газпрома».КоммерсантъОкончание дискретного аукциона и возобновление торгов назначены на 10:49 мск, отмечается в релизе Мосбиржи.ТАССПо данным Мосбиржи на 10:10 мск, акции компании дорожали на 32,35%, до 270 рублей за бумагу.ТАССЧитать далееСвернутьАБНАБНГазета.RuFaktologiaФАНThe Moscow PostВечерняя МоскваАргументы и ФактыDP.RUОбщественная служба новостейРидусQuote.RuПодробнее о событииАкции «Газпрома» показали рост на 32,35%. Мосбиржа проводит дискретный аукционТАСС04:15Акции «Газпрома» подскочили больше чем на 18% после рекомендации выплатить дивидендыForbes03:03Акции «Газпрома» взлетели в цене на новостях о дивидендахВедомости03:29Акции «Газпрома» на Мосбирже подорожали на 31%, до 267 рублейLenta.ru03:13Акции «Газпрома» росли на 31%Коммерсантъ03:09Акции «Газпрома» выросли на 18,5 процента, до 241,82 рубля, максимально возможного уровняРИА Новости03:05Акции Газпрома взлетели на 35% на новостях о дивидендахProfinance.ru03:30Показать ещёОценить57Поделиться