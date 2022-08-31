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Акции «Газпрома» росли на 31%

После сегодняшнего открытия торгов на Мосбирже акции «Газпрома» выросли на 31%, до 267,25 руб. за обыкновенную акцию.
Коммерсантъ
31 августа, после остановки трубопровода «Северный поток», акции «Газпрома» подорожали на 31%, свидетельствуют данные МосБиржи.
News.ru
По данным Мосбиржи на 10:10 мск, акции компании дорожали на 32,35%, до 270 рублей за бумагу.
ТАСС
Прокачка возобновится в 4:00 по московскому времени 3 сентября после окончания технических работ.
ФАН

Подробнее о событии

Акции «Газпрома» показали рост на 32,35%. Мосбиржа проводит дискретный аукцион
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Акции «Газпрома» выросли на 32,35% после объявления о выплате дивидендов за первое полугодие
Бизнес журнал03:45
Акции «Газпрома» росли на 31%
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Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 31%
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Акции «Газпрома» на Мосбирже подорожали на 31%, до 267 рублей
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