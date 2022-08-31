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Акции «Газпрома» росли на 31%

После сегодняшнего открытия торгов на Мосбирже акции «Газпрома» выросли на 31%, до 267,25 руб. за обыкновенную акцию.
Коммерсантъ
К 10:10 по московскому времени бумаги подорожали почти на треть (плюс 31 процент), до 267 рублей, свидетельствуют данные
 Мосбиржи.
Lenta.ru
«Газпром» заявил о полной остановке поставок газа в Германию в 9:00 31 августа.
Lenta.ru
Прокачка возобновится в 4:00 по московскому времени 3 сентября после окончания технических работ.
ФАН

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Акции «Газпрома» показали рост на 32,35%. Мосбиржа проводит дискретный аукцион
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