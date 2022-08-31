Президент России Владимир Путин посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс и проведет открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября в ходе рабочей поездки в Калининград, сообщает пресс-служба Кремля.
Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Праге не смогли достичь консенсуса по запрету на выдачу виз россиянам, поэтому такая радикальная мера принята не будет, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.
Руководству Германии стоит признать, что санкционная политика подрывает благосостояние не России, а собственного населения, заявила немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью Die Welt.