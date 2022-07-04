На Московской бирже акции "Газпрома" к 11:48 по Москве в понедельник упали до 183 рублей (-4,9%), в пятницу бумаги потеряли 7%, а в минувший четверг - обрушились на 30,5%, с уровня в районе 298 рублей.
Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Минобороны Украины Наталья Гуменюк рассказала, что украинский флаг на острове Змеиный пока не был установлен, а только сброшен военными с вертолета, передает РИА "Новости".
Россияне, кому к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить необходимые баллы и стаж, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на к.э.н, доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмилу Иванову-Швец.
Дефицит "голубого топлива" в Европе может спровоцировать "битву за распределение" газа среди европейских стран, об этом, как передает газета Die Welt, заявил в интервью изданию NOZ лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц.
Очередные мутации омикрон-штамма коронавируса вызвали рост заболеваемости в странах Европы и Америки, заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, пишут «Известия».