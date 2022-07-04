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Акции «Газпрома» упали до уровней ноября 2020 г. после решения о невыплате дивидендов

Акции "Газпрома" на открытии торгов Московской биржи упали до минимума с 24 февраля, снижаясь более чем на 9%, свидетельствуют данные площадки.
ТАСС
Трейдеры стали продавать акции после отказа «Газпрома» выплатить дивиденды за 2021 год.
Expert.ru
На Московской бирже акции "Газпрома" к 11:48 по Москве в понедельник упали до 183 рублей (-4,9%), в пятницу бумаги потеряли 7%, а в минувший четверг - обрушились на 30,5%, с уровня в районе 298 рублей.
Интерфакс
К 12:30 цена акций замедлила падение до 5,86% и находится на уровне 194,85 рублей.
ТАСС

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