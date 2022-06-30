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Акции «Газпрома» упали на 30% после решения не выплачивать дивиденды за 2021 год

Акции «Газпрома» на Московской бирже в четверг, 30 июня, упали больше чем на 30%.
Forbes
К 11.07 мск акции "Газпрома" падают на 24,8% — до 223,8 рубля.
ПРАЙМ
«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно», — сообщил зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
Forbes
В точке наибольшего снижения стоимость акций составляла 207,69 рубля, что стало минимальным показателем с 26 апреля.
Московский Комсомолец

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