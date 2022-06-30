Газета.RuАкции «Газпрома» упали на 30% после решения о невыплате дивидендовАкции компании "Газпром" в моменте упали на 30% после решения совета директоров о нецелесообразности выплаты дивидендов.Газета.RuК 11:07 мск акции "Газпрома" падают на 24,8 процента — до 223,8 рубля.РИА НовостиАкции газовой компании обвалились в четверг после известий, что годовое общее собрание акционеров (ГОСА) приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.Интерфакс26 мая совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере 52,5 рубля на акцию, что на тот момент предполагало дивидендную доходность в районе 18%.ForbesЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВГазета.RuКапитал страныВыберу.руМолваРБК ИнвестицииThe Moscow PostРосбалтReadovka NewsDP.RUНовый ДеньDaily StormРоссийская газетаPetrogradАбзацВечерняя МоскваBanknn.ruИнвест-ФорсайтПодробнее о событииСтоимость акций «Газпрома» снизилась до 200 рублей за бумагу впервые с 25 февраляТАСС05:11Акции «Газпрома» рухнули на 30% на решении не выплачивать дивидендыForbes04:27Падение акций «Газпрома» после дискретного аукциона продолжилосьИнтерфакс05:03Акции «Газпрома» на торгах Мосбиржи упали до 30 процентов после дискретного аукционаРИА Новости05:19Акции «Газпрома» упали на 30% после решения не выплачивать дивидендыLenta.ru04:15Акции «Газпрома» упали на 30% после решения о невыплате дивидендовГазета.Ru04:08Акции «Газпрома» усилили падение почти до 27% после сообщений о дивидендах за 2021 годRT на русском05:26Показать ещёОценить1,9KПоделиться