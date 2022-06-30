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Акции «Газпрома» упали на 30% после решения о невыплате дивидендов

Акции компании "Газпром" в моменте упали на 30% после решения совета директоров о нецелесообразности выплаты дивидендов.
Газета.Ru
К 11:07 мск акции "Газпрома" падают на 24,8 процента — до 223,8 рубля.
РИА Новости
Акции газовой компании обвалились в четверг после известий, что годовое общее собрание акционеров (ГОСА) приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.
Интерфакс
26 мая совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере 52,5 рубля на акцию, что на тот момент предполагало дивидендную доходность в районе 18%.
Forbes

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