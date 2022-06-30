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Акции «Газпрома» усилили падение почти до 27% после сообщений о дивидендах за 2021 год

Акции «Газпрома» падают на 26,72% — до 218,13 рубля.
RT на русском
К 11:07 мск акции "Газпрома" падают на 24,8 процента — до 223,8 рубля.
РИА Новости
Акции газовой компании обвалились в четверг после известий, что годовое общее собрание акционеров (ГОСА) приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.
Интерфакс
26 мая совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере 52,5 рубля на акцию, что на тот момент предполагало дивидендную доходность в районе 18%.
Forbes

Подробнее о событии

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ТАСС05:11
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Интерфакс05:03
Акции «Газпрома» усилили падение почти до 27% после сообщений о дивидендах за 2021 год
RT на русском05:26
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Акции «Газпрома» упали на 30% после решения не выплачивать дивиденды
Lenta.ru04:15
Акции «Газпрома» упали на 30% после решения о невыплате дивидендов
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Акции «Газпрома» рухнули на 30% на решении не выплачивать дивиденды
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