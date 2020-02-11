Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАкции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях

Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
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«Газпром» пообещал поделиться деньгами

Lenta.ruвчера в 19:51

«Газпром» планирует дивиденды своих «дочек» не менее 50% от прибыли по МСФО с 2020 года

ПРАЙМвчера в 14:12

«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год

Коммерсантъвчера в 11:54

Акции «Газпрома» за день существенно выросли

Красная веснавчера в 10:48

Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях

Интерфаксвчера в 09:23

Зампред «Газпрома» заявил о планах выплатить более щедрые дивиденды

РБКвчера в 09:54

«Газпром» может увеличить дивиденды за 2019 год

ТАССвчера в 09:47
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 00:16, Ашберн
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Газета.Ru вчера в 18:49
Футбол

Роналдо объяснил свой уход из «Барселоны»

ProstoProSport вчера в 12:17
Политика

Филиппины уведомили США о расторжении военного договора

Филиппины уведомили Соединённые Штаты Америки о расторжении военного договора, заключённого в 1998 году.
Ореанда-Новости вчера в 04:36
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru 10 февраля в 15:10
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Вести.Ru вчера в 01:31
Шоу-бизнес

Пугачева пришла на премьеру фильма в лосинах и толстовке

В последнее время Алла Борисовна не часто выходит в свет. Премьеру фильма «Лед 2» она все-таки решила посетить.
Kleo.ru вчера в 02:50
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Здоровье

В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

Врачи забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса, сообщил журналистам главврач Сергей Юрчук.
РИА Новости вчера в 22:37
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал о «компромиссе» по разрешению ситуации в Донбассе.
RT на русском 00:04
Политика

WP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран

"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
Газета.Ru вчера в 23:59
Технологии

Сотрудник SpaceX рассказал об особенностях работы с Илоном Маском

Главный советник SpaceX и бывший астронавт НАСА Гаррет Рейсман рассказал в эфире подкаста Joe Rogan Experience, как Илон Маск принимает решения на работе.
Слово и Дело вчера в 22:06
Армия и оружие

Турция сообщила о «нейтрализации» более сотни сирийских военных

На прошлой неделе в ответ на гибель восьмерых турецких военнослужащих Анкара нанесла удар по сирийской армии — по турецким оценкам, погибли более 70 сирийцев; по сирийским, ранены менее десяти человек.
BFM.ru 10 февраля в 22:14
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Газета.Ru вчера в 10:21
Общество

Двое из заболевших на круизном судне в Японии находятся в реанимации

Двое из ранее выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на круизном судне Diamond Princess в Японии находятся в реанимации, еще два человека нуждаются в принудительной подаче кислорода, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.
РИА Новости вчера в 22:02
Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Известия вчера в 20:54
Политика

Зеленский сменил главу своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
Коммерсантъ вчера в 05:09
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Хоккей

«Спартак» Знарка дожал «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ

В Москве завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным "Спартаком" и магнитогорским "Металлургом".
Вести.Ru вчера в 14:01
Экономика

Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости

"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Вести.Ru вчера в 08:32
Общество

ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно новым правилам ГИБДД получит право аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что автомобиль не приезжал на пункт ТО.
32CARS.ru вчера в 23:42
Кино

Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети

Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
ToDay News Ufa вчера в 02:28
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости вчера в 02:52
Наука

Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга

Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
ToDay News Ufa 10 февраля в 05:45
Авто

Новый Renault Logan впервые вышел на тесты

Журналисты 32cars.ru опубликовали первые шпионские снимки следующей генерации Dacia Logan, который в России известен под названием Renault Logan.
SpeedMe вчера в 05:47
Политика

В Раде рассказали об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку, решив признать советское руководство, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 20:14
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru вчера в 05:45
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Киберспорт

Cyber Legacy обыграла Gambit на квалификации на ESL One Los Angeles

Cyber.sports.ru 10 февраля в 08:13
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.
Коммерсантъ 10 февраля в 19:59
Общество

В партии осудили «гитлеровские усы» и «зигу» забайкальских единороссов

Глава забайкальского отделения «Единой России» Александр Скачков осудил поведение директора библиотек Читинского района Евгении Ушаковой и председателя совета района, члена однопартийца Вильгельма Зайделя, которых сфотографировали с «гитлеровскими усами» и вскинутой вверх рукой.
Московский Комсомолец Чита вчера в 23:18
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