Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАкции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях

Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
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«Газпром», НЛМК, «Полиметалл»: за какими котировками следить сегодня

РБК01:05

«Газпром» пообещал поделиться деньгами

Lenta.ruвчера в 19:51

«Газпром» планирует дивиденды своих «дочек» не менее 50% от прибыли по МСФО с 2020 года

ПРАЙМвчера в 14:12

«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год

Коммерсантъвчера в 11:54

Акции «Газпрома» за день существенно выросли

Красная веснавчера в 10:48

Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях

Интерфаксвчера в 09:23

«Газпром» может увеличить дивиденды за 2019 год

ТАССвчера в 09:47
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Происшествия

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

РИА Новости вчера в 19:19
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском 01:32
Общество

В США опасаются, что Huawei может иметь доступ к телефонным сетям

Американские чиновники считают, что китайская компания Huawei может иметь в будущем доступ к телефонным сетям по всему миру посредством "потайных дверей", используемых лишь правоохранительными органами.
Газета.Ru 00:59
Гаджеты

Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях

ТАСС вчера в 15:42
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Общество

Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России

В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.
Известия 01:15
Общество

ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Ведомости 00:50
Общество

Минтранс предложил запретить убийцам и насильникам работать в такси

Минтранс разработал проект закона, запрещающего людям, судимым за убийства, сексуальные преступления и терроризм, работать таксистами и водителями общественного транспорта.
Известия вчера в 16:02
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

Известия вчера в 08:42
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Ранее в Крыму заявили, что запасов питьевой воды на полуострове хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.
RT на русском 00:04
Здоровье

В России выздоровел второй пациент с коронавирусом

По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Super.ru вчера в 10:24
Армия и оружие

На улицах США замечен похожий на Т-90 танк

На улицах США замечена боевая машина, которая по виду напоминает российский танк Т-90.
Актуальные Новости вчера в 08:36
Политика

МИД РФ: «нормандский саммит» в апреле может сорваться

Возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле оказалась под вопросом из-за заявлений украинской стороны и степени выполнения ею «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию в Донбассе.
REGNUM вчера в 01:45
Общество

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2».
Рифей-Пермь вчера в 12:08
Политика

США намерены обсуждать с Россией СНВ-3 «за закрытыми дверями»

США и России следует обсуждать условия продления договора СНВ-3 за закрытыми дверями, считают в Белом доме.
Газета.Ru 01:39
Экономика

В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов

Доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированном бюджете России постепенно снижается, но этот налог по-прежнему играет значимую роль в финансировании регионов, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки администрирования НДФЛ за 2016-2018 годы и первое полугодие 2019 года.
РИА Новости вчера в 16:39
Культура

Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым

Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Pravda.Ru вчера в 07:23
Экономика

В России пенсионерам повысили доплату за возраст

В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Регион online вчера в 05:33
Армия и оружие

Пятеро военных НАТО пропали в Литве во время учений

ForPost вчера в 07:47
Общество

Как велось расследование дела «Сети»

Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года - 2-м Западном окружном военном суде) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.
ТАСС 10 февраля в 06:51
Хоккей

Кучеров получил травму и не смог доиграть матч с «Питтсбургом»

26-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму нижней части тела после столкновения за воротами «Питтсбурга» с американским защитником соперников Джеком Джонсоном.
Чемпионат вчера в 21:53
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском вчера в 00:02
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РБК 01:28
Футбол

Форвард «Барселоны» Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020

Нападающий «Барселона» Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Чемпионат вчера в 12:30
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Известия вчера в 20:54
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru вчера в 10:21
Происшествия

Двое полицейских погибли в массовом ДТП в Югре

Два сотрудника УМВД России по городу Нижневартовску погибли в результате аварии с участием трех автомобилей на 79-м км автодороги Сургут–Нижневартовск (Югра), передает РЕН ТВ.
Известия вчера в 10:23
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