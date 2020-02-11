Экономика
ИнтерфаксАкции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях
Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
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Происшествия
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Общество
В США опасаются, что Huawei может иметь доступ к телефонным сетям
Американские чиновники считают, что китайская компания Huawei может иметь в будущем доступ к телефонным сетям по всему миру посредством "потайных дверей", используемых лишь правоохранительными органами.
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Общество
Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России
В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.
Общество
ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Общество
Минтранс предложил запретить убийцам и насильникам работать в такси
Минтранс разработал проект закона, запрещающего людям, судимым за убийства, сексуальные преступления и терроризм, работать таксистами и водителями общественного транспорта.
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Ранее в Крыму заявили, что запасов питьевой воды на полуострове хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.
Здоровье
В России выздоровел второй пациент с коронавирусом
По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Армия и оружие
На улицах США замечен похожий на Т-90 танк
На улицах США замечена боевая машина, которая по виду напоминает российский танк Т-90.
Политика
МИД РФ: «нормандский саммит» в апреле может сорваться
Возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле оказалась под вопросом из-за заявлений украинской стороны и степени выполнения ею «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию в Донбассе.
Общество
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2».
Политика
США намерены обсуждать с Россией СНВ-3 «за закрытыми дверями»
США и России следует обсуждать условия продления договора СНВ-3 за закрытыми дверями, считают в Белом доме.
Экономика
В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов
Доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированном бюджете России постепенно снижается, но этот налог по-прежнему играет значимую роль в финансировании регионов, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки администрирования НДФЛ за 2016-2018 годы и первое полугодие 2019 года.
Культура
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Армия и оружие
Пятеро военных НАТО пропали в Литве во время учений
Общество
Как велось расследование дела «Сети»
Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года - 2-м Западном окружном военном суде) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.
Хоккей
Кучеров получил травму и не смог доиграть матч с «Питтсбургом»
26-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму нижней части тела после столкновения за воротами «Питтсбурга» с американским защитником соперников Джеком Джонсоном.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Футбол
Форвард «Барселоны» Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020
Нападающий «Барселона» Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Происшествия
Двое полицейских погибли в массовом ДТП в Югре
Два сотрудника УМВД России по городу Нижневартовску погибли в результате аварии с участием трех автомобилей на 79-м км автодороги Сургут–Нижневартовск (Югра), передает РЕН ТВ.