Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАкции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях

Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
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Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях

Интерфакс09:23

Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях

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