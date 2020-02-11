Экономика
ИнтерфаксАкции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях
Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
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Шоу-бизнес
Анастасия Макеева восстанавливается после операции
Гаджеты
Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Футбол
Ротенберг объяснил, почему Кокорину нужно перейти в «Сочи»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг в интервью ТАСС заявил, что переход в клуб для Александра Кокорина является единственным шансом «перезагрузить» спортивную карьеру.
Общество
Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах
Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
Футбол
Гвардиола: дайте мне другую команду, не такую, как «Манчестер Сити», и я не буду побеждать
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, является ли он лучшим тренером в мире.
Авто
В России отзывают Renault Logan и Sandero
В России объявлен отзыв 332 автомобилей Renault Logan и Sandero, которые были выпущены в период с марта по май 2019 года.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Культура
Собчак отреагировала на критику своего нового шоу «Док-ток»
Ранее новое шоу с Собчак уличили в плагиате.
Интернет
Разработчики Telegram создали альтернативу даркнету
Команда разработчиков мессенджера Telegram создала аналог анонимной сети Tor.
Здоровье
ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
Шоу-бизнес
Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
По словам певицы, многие захотели "разрушить ее жизнь", узнав о скандале с дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та уехала из России.
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Авто
Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте
Происшествия
Дагестанский депутат присвоил землю на почти 270 млн рублей
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы фигуранты дела путем составления поддельных документов завладели тремя земельными участками общей площадью более 55 тысяч кв.м. и стоимость около 270 млн рублей.
Культура
Пугачева прокомментировала эвакуацию с премьеры фильма «Лед‑2»
РИАМО – 11 фев. Эстрадная певица и продюсер Алла Пугачева призналась, что хочет досмотреть фильм "Лед-2", показ которого в кинотеатре "Октябрь" в Москве прервали из-за эвакуации, передает Газета.ru.
Экономика
ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости
Глава Сбербанка Герман Греф на момент публикации материала не прокомментировал сообщение своего акционера, то есть ЦБ, о продаже контрольного пакета.
Общество
У жительницы Тулы на кухне взорвалась колбаса
Жительница Тулы рассказала в соцсетях о колбасе, которая взорвалась прямо на кухне.
Происшествия
В Стамбуле приземлился самолет с потерявшим сознание пилотом
В аэропорту Сабихи Гёкчен Стамбула совершил посадку самолет авиакомпании Pegasus с потерявшим сознание пилотом, сообщает газета Cumhuriyet.
Политика
Зюганов: КПРФ не возражает против упоминания Бога в Конституции
КПРФ не против упоминания Бога в преамбуле Конституции, заявил председатель партии Геннадий Зюганов.
Кино
Появился трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
В сети появился короткий ролик ленты «Чернобыль: Бездна» режиссера Данилы Козловского. Трейлер уже собрал множество просмотров.
Шоу-бизнес
Бывший стилист Пугачевой назвал «чучелом» молодую жену Петросяна
Энергетика
В Белоруссии решили отказаться от премий российским компаниям за нефть
Ранее сообщалось, что Россия по итогам переговоров в Сочи 7 февраля отказалась дать Белоруссии скидку на нефть и собирается продолжить поставки нефти в республику на коммерческих условиях.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Общество
СК проверит, как в Самаре онкобольную гоняли за одной таблеткой в день
Пациенты борются с раком и системой В Самаре следователи начали проверку после публикаций о том, что больная раком пациентка была вынуждена каждый день приходить в онкоцентр, чтобы получить на руки одну таблетку препарата, необходимого для лечения.
Политика
Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
Политика
Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.