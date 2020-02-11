Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАкции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях

Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
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РБК09:54

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Красная весна10:48

Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях

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Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях

Мой Брянск11:56

«Газпром» может увеличить дивиденды за 2019 год

ТАСС09:47
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В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

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С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
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Россия рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии

Российская Федерация рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование в Совете Безопасности ООН, сообщает постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
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Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento

Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
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Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
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В 2019 году инженеры под руководством Джонатана Робертса (Jonathan Roberts) из Квинслендского технологического университета предложили использовать в таких колесах не пассивные амортизаторы, а актуаторы, способные постоянно сдвигать расположение оси вращения колеса и тем самым влиять на параметры движения.
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В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником

В Астрахани региональное управление СК России инициировало проверку информации о ЧП в одной из городских школ.
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На улицах США замечен похожий на Т-90 танк

На улицах США замечена боевая машина, которая по виду напоминает российский танк Т-90.
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Только 8% россиян получили прибавку к зарплате в новом году

Только 8% работающих россиян получили повышение зарплаты в наступившем году.
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ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
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В США перед праймериз в Нью-Гемпшире резко упала популярность Байдена

В США перед праймериз, которые пройдут во вторник в Нью-Гемпшире, резко упала популярность бывшего вице-президента Джозефа Байдена, считавшегося еще совсем недавно главным претендентом в кандидаты на пост главы государства от демократов.
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В Госдуме предложили поправки к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию, согласно которым бывшие президенты России получат право становиться членами Совета Федерации пожизненно после окончания срока своих президентских полномочий.
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Минюст США дезавуировал требование осудить Стоуна на 7-9 лет тюрьмы

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Компания Samsung неожиданно сделала пакость своим клиентам из России.
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Внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой

Напомним, Питер Филлипс женился на канадке Отем Келли в 2008 году.
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Минтранс подготовит предложения по плоским тарифам «Аэрофлота»

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В Счетной палате рассказали об устойчивом росте поступлений НДФЛ

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В России отзывают Renault Logan и Sandero

В России объявлен отзыв 332 автомобилей Renault Logan и Sandero, которые были выпущены в период с марта по май 2019 года.
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Китай начал доклинические испытания вакцины против коронавируса

В случае, если испытания пройдут успешно, вакцину начнут испытывать и на людях.
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