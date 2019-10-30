Экономика

РБКРБКАкции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов. В предыдущий раз так дорого акции «Газпрома» стоили в августе 2008 года.
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с чего всё началось
Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили
 июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%.
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Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет

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Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru 19:28
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Замглавы крымского минздрава совершил смертельное ДТП в Подмосковье

Известия 18:43
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Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
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Боксер Денис Лебедев захотел запретить телевидение в России

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США следует обсудить с Россией возможность включения в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3) новых систем в случае его продления.
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Космос

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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

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Общество

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"Проводится проверка по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
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Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
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Приморские врачи приступят к пересадке органов в регионе

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Комиссия Мосгордумы поддержала проект бюджета столицы до 2022 года

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике на заседании в понедельник приняла решение рекомендовать МГД принять в первом чтении проект закона о бюджете.
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Футбол

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Поскольку Футбольная ассоциация Англии планирует провести четвертьфинальную стадию на неделе с 16 декабря, "Ливерпуль" может не принять в ней участие, так как 18-го числа отправляется в Катар на клубный чемпионат мира.
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Духов не хватит: парфюмеры готовятся снизить импорт в Россию

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В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО

Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.
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Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин

Исследование показало, что самый опасный возраст у сильной половины человечества начинается после 40 лет.
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«Реал» разгромил «Леганес» в чемпионате Испании

Вести.Ru 19:03
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В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

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