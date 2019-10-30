Экономика
РБКАкции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов. В предыдущий раз так дорого акции «Газпрома» стоили в августе 2008 года.
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с чего всё началось
Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%.Ведомости06:06
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