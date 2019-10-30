Экономика

РБКРБКАкции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов. В предыдущий раз так дорого акции «Газпрома» стоили в августе 2008 года.
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с чего всё началось
Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили
 июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%.
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Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет

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«Газпром» подорожал после разрешения Дании строить «Северный поток-2»

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ЦСКА — Уфа 1:0

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На Камчатке завели уголовное дело по факту смерти младенца в самолете

Смерть младенца на борту самолета при перелете с Камчатки в Хабаровск стала поводом для возбуждения уголовного дела.
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Руководитель администрации губернатора Забайкальского края Сергей Нехаев подписал постановление, которое исключает министра финансов региона из списка вице-премьеров краевого правительства, документ опубликован на официальном портале Забайкалья.
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Известный журналист и телеведущий Владимир Познер высказался насчет американского гражданства хоккеиста сборной России Евгения Малкина.
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Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022-м финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.
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Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.
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Авто

Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
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В Бурятии загорелось двухэтажное административное здание

Двухэтажное административное здание загорелось на площади две тысячи квадратных метров в Тарбагатайском районе Бурятии, сообщили РИА в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 19:46
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На ТНТ показали пародию на Соловьева

Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
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СМИ показали характеристику КГБ на Путина

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Студенткам МГУ угрожали отчислением за поддержку Азата Мифтахова

Студентки четвертого курса факультета журналистики МГУ Марина Ким и Фариза Дударова рассказали об угрозах отчисления из-за сбора подписей в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, сообщает телеканал «Дождь».
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Российские военные развернули «Подсолнухи»

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Приморские врачи приступят к пересадке органов в регионе

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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

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Горячая телеведущая, которую фанаты просили показать грудь, показала, что умеет делать с мячом

Журналистка стриминговой платформы DAZN прославилась после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором фанаты «Наполи» во время матча просили ее показать грудь.
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Человек погиб в ДТП с тремя самосвалами на Сахалине

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