с чего всё началось

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов. В предыдущий раз так дорого акции «Газпрома» стоили в августе 2008 года.

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

Политика Путин проведет большую пресс-конференцию в декабре Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре, как и в предыдущие годы, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Общество Twitter запретит всю политическую рекламу Основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси заявил, что компания решила запретить у себя всю политическую рекламу.

Шоу-бизнес Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Пока ее сын наслаждается отдыхом на курорте вдали от семьи, Симона Черноморская проводит время с любимыми внуками.

Политика Министра финансов Забайкалья исключили из состава вице-премьеров правительства Руководитель администрации губернатора Забайкальского края Сергей Нехаев подписал постановление, которое исключает министра финансов региона из списка вице-премьеров краевого правительства, документ опубликован на официальном портале Забайкалья.

Киберспорт Следующая Battlefield выйдет не раньше 1 апреля 2021 года Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022-м финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.

Политика Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7 Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.

Происшествия В Бурятии загорелось двухэтажное административное здание Двухэтажное административное здание загорелось на площади две тысячи квадратных метров в Тарбагатайском районе Бурятии, сообщили РИА в пресс-службе МЧС РФ.

Культура На ТНТ показали пародию на Соловьева Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.