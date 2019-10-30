с чего всё началось

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов. В предыдущий раз так дорого акции «Газпрома» стоили в августе 2008 года.

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

Общество Университет «Синергия» отрицает сбор отпечатков пальцев у детей Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что разберется, зачем университету понадобилось снимать отпечатки пальцев у подмосковных школьников без разрешения их родителей.

Политика Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.

Политика Оливер Стоун рассказал о Путине Американский режиссер Оливер Стоун, который является автором документального фильма о президенте России Владимире Путине, поделился своими впечатлениями от общения с российским лидером, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Российские Т-72 появились в США 12 комплектов маскировки под Т-72 спецы уже установили. В ближайшие три года переоборудуют для маневров еще 48 машин.

Политика Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине Будапешт наложил вето на декларацию постпредов при НАТО по Украине, сообщает Daily News Hungary со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Политика Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными Украинский журналист Остап Дроздов в своем высказывании в эфире местного «Пятого канала» сравнил жителей Донбасса с животными.

Экономика ВЭБ.РФ продаст «Евродон» с дисконтом Наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК «Евродон», некогда крупнейшего в России производителя индейки, с дисконтом стратегическому инвестору, сообщил ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Игоря Шувалова.