Экономика
РБКАкции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов. В предыдущий раз так дорого акции «Газпрома» стоили в августе 2008 года.
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с чего всё началось
Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%.Ведомости06:06
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Отец первого «пьяного» мальчика сделал заявление Представитель семьи погибшего сообщил, что Насонов и его руководитель на допросе в СК признали, что этиловый спирт в крови ребёнка появился из-за неправильного хранения в морге, который не был оборудован холодильными камерами.
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Действующий наставник "Витесса" Леонид Слуцкий, отказавшийся продлить трудовое соглашение с голландским коллективом, может покинуть страну тюльпанов и перебраться в Лигу 1. В среду Metaratings.ru сообщает, что российский специалист планирует трудоустроиться во Франции, где может возглавить тренерский мостик "Монако", за который выступает его бывший подопечный Александр Головин.
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Каждый второй подросток в России заявил об агрессии в школе
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BFM.ru 14:21
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RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
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RT на русском 05:09
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Эмир Кустурица снял клип российской группы The Hatters
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Российские ученые создали одноразовую посуду из крахмала
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Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 28 октября в 12:38