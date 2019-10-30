Экономика
РБКАкции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов. В предыдущий раз так дорого акции «Газпрома» стоили в августе 2008 года.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:16, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
News.ru вчера в 09:01
Общество
Forbes узнал о проигранном споре миллиардера Гордеева на $1 млн
Президент строительной корпорации ПИК миллиардер Сергей Гордеев несколько лет назад проиграл $1 млн в споре с Николасом Ильином на ужине в Фонде Гуггенхайма в Венеции.
РБК 06:05
Происшествия
При пожаре в Ленобласти погибли четыре человека, в том числе дети
«Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.
REGNUM 06:32
Гаджеты
Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super
Речь идет о модели Nvidia GeForce GTX 1660 Super.
iXBT.com вчера в 09:00
Музыка
Первый международный музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдет в Москве
Первый международный музыкальный фестиваль «Зарядье», который возглавит художественный руководитель Валерий Гергиев, пройдет в Москве, сообщили в пресс-службе общественного пространства.
Вечерняя Москва 03:10
Происшествия
В России начали расследовать убийство 214 детей нацистами
По данным следователей, которые ссылаются на рассекреченные архивы ФСБ, 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 «а» с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детского дома с применением мобильных газовых камер.
Lenta.ru 07:05
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь 05:24
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Российская газета 05:40
Экономика
Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования
В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 02:23
Политика
В Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду наркотиков
Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:58
Гаджеты
Samsung показала концепт нового складного смартфона
В разложенном состоянии диагональ экрана смартфона составляет 6,7 дюйма, но какое соотношение сторон пока неизвестно.
Astera 04:44
Армия и оружие
МИД прокомментировал планы Украины провести учения на границе с Крымом
В МИД России выразили недовольство готовящимися военными учениями Украины в Херсонской области.
РИА Новости 04:37
Политика
Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября
Президент России Владимир Путин посетит Венгрию. Рабочий визит состоится 30 октября, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM вчера в 08:52
Здоровье
В РФ предложили снизить стоимость рецептурных лекарств до минимума
Величина платежа пациента из личных средств рассчитывается с учетом установленной цены возмещения таким образом, что он оплачивает только разницу между фактической стоимостью конкретного торгового наименования и референтной ценой (цена устанавливается государством).
Российская газета 04:16
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Армия и оружие
Минобороны Турции опровергло сообщения о покупке российских Су-35
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что информация о том, что Анкара собирается приобрести российские Су-35, является недостоверной.
News.ru вчера в 15:33
Политика
Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
МедиаПоток вчера в 12:03
Общество
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
RT публикует видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.
RT на русском 05:09
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
РИА Новости вчера в 06:41
Общество
Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.
Газета.Ru 06:30
Политика
Путин получил предложение посетить Кубу
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Кубу.
Газета.Ru вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о болезни Андрея Аршавина
Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году.
Комсомольская правда вчера в 19:05
Происшествия
Экс-главе курганского УФСИН огласили приговор и отправили его в СИЗО
Напомним, что ранее гособвинение затребовала для экс-главу УФСИН по Курганской области семь лет колонии и 2 млн рублей штрафа.
Первое антикоррупционное СМИ 06:07
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Газета.Ru вчера в 11:29
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Российская газета вчера в 18:02