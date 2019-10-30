На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов. В предыдущий раз так дорого акции «Газпрома» стоили в августе 2008 года.

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

Общество Forbes узнал о проигранном споре миллиардера Гордеева на $1 млн Президент строительной корпорации ПИК миллиардер Сергей Гордеев несколько лет назад проиграл $1 млн в споре с Николасом Ильином на ужине в Фонде Гуггенхайма в Венеции.

Происшествия При пожаре в Ленобласти погибли четыре человека, в том числе дети «Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.

Гаджеты Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super Речь идет о модели Nvidia GeForce GTX 1660 Super.

Музыка Первый международный музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдет в Москве Первый международный музыкальный фестиваль «Зарядье», который возглавит художественный руководитель Валерий Гергиев, пройдет в Москве, сообщили в пресс-службе общественного пространства.

Происшествия В России начали расследовать убийство 214 детей нацистами По данным следователей, которые ссылаются на рассекреченные архивы ФСБ, 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 «а» с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детского дома с применением мобильных газовых камер.

Экономика «Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов 51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».

Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.

Экономика Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.

Политика В Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду наркотиков Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Гаджеты Samsung показала концепт нового складного смартфона В разложенном состоянии диагональ экрана смартфона составляет 6,7 дюйма, но какое соотношение сторон пока неизвестно.

Политика Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября Президент России Владимир Путин посетит Венгрию. Рабочий визит состоится 30 октября, сообщается на сайте Кремля.

Здоровье В РФ предложили снизить стоимость рецептурных лекарств до минимума Величина платежа пациента из личных средств рассчитывается с учетом установленной цены возмещения таким образом, что он оплачивает только разницу между фактической стоимостью конкретного торгового наименования и референтной ценой (цена устанавливается государством).

Шоу-бизнес Рики Мартин в четвертый раз стал отцом Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.

Армия и оружие Минобороны Турции опровергло сообщения о покупке российских Су-35 Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что информация о том, что Анкара собирается приобрести российские Су-35, является недостоверной.

Политика Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».

Общество RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит» RT публикует видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.

Общество Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.

Политика Путин получил предложение посетить Кубу Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Кубу.

Шоу-бизнес Юлия Барановская рассказала о болезни Андрея Аршавина Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году.

Происшествия Экс-главе курганского УФСИН огласили приговор и отправили его в СИЗО Напомним, что ранее гособвинение затребовала для экс-главу УФСИН по Курганской области семь лет колонии и 2 млн рублей штрафа.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.