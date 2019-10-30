Экономика
РБКАкции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов. В предыдущий раз так дорого акции «Газпрома» стоили в августе 2008 года.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%.Ведомости06:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:50, Ашберн
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Авто
Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время тестов
Как сообщает издание 32cars.ru, новый автомобиль будет построен на сверхгибкой платформе Ford C2, которая лежит в основе Focus, и со временем сможет применяться от следующей Fiesta до будущего семиместного внедорожника Edge.
SpeedMe 03:24
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Авто
Названы рублевые цены полноприводных Peugeot и Citroen
Группа PSA объявила российские цены на четыре модели: Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroеn SpaceTourer и Citroеn Jumpy.
Авторамблер 07:45
Армия и оружие
Норвежская разведка: РФ проводит крупнейшее учение с подлодками
REGNUM вчера в 14:21
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Хоккей
Малкин объяснил необходимость наличия американского гражданства
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин объяснил необходимость наличия американского паспорта.
Газета.Ru 08:19
Теннис
Свитолина победила Халеп и вышла в полуфинал на Итоговом турнире года
Восьмая ракетка мира Элина Свитолина выиграла у Симоны Халеп из Румынии в матче группового этапа Итогового турнира года Shiseido WTA Finals Shenzhen в Шэньчжэне.
Советский спорт 08:48
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Lenta.ru вчера в 08:25
Футбол
Слуцкий иронично сравнил себя с Марадоной
Sportbox.RU 06:07
Происшествия
Число погибших при пожаре в доме в Ленобласти увеличилось до пяти
Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при пожаре в среду утром в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Васкелово в садоводстве "Полиграфмаш".
ТАСС 07:20
Кино
Добронравов анонсировал выход седьмого сезона «Сватов»
Федор Добронравов заявил, что седьмой сезон «Сватов» выйдет «совсем скоро».
Культуромания 05:49
Экономика
Беглов показал в ЗакСе проект бюджета Петербурга на 2020 — 2022 годы
Всего же на 2020, 22021 и 2022 году для адресно-инвестиционных программ предусмотрен бюджет в размере 313 млрд рублей.
iReactor 06:51
Политика
Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
РИА Новости 05:48
Политика
Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе
Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
RT на русском 06:38
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании в юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 08:37
Культура
Режиссер Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters
Новый клип российской группы The Hatters на песню "Все сразу" снял известный сербский режиссер Эмир Кустурица и получил за это один миллион евро.
VSE42.RU 06:43
Общество
Каждый второй подросток заявил об агрессии в школе
Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе.
РБК 06:25
Общество
Университет «Синергия» собирал детские отпечатки пальцев
Сотрудники негосударственного университета «Синергия» собирали отпечатки пальцев у детей в гимназии № 2 в Красногорске без согласия родителей в конце октября, сообщил «Коммерсантъ».
МР7.ру 04:55
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг договоры со всеми артистами лейбла Malfa
Продюсер Максим Фадеев расторг договор о сотрудничестве со всеми артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар.
Интерфакс 06:47
Киберспорт
Число игроков в Apex Legends превысило 70 миллионов
CyberSport.ru 05:42
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Газета.Ru 07:22
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
ТАСС 08:05
Происшествия
Авария с упавшей в кювет маршруткой в Твери попала на видео
В Твери маршрутный автобус потерял управление на скользкой дороге, упал в кювет и перевернулся.
Вести.Ru 08:19
Шоу-бизнес
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36