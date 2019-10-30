с чего всё началось

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов. В предыдущий раз так дорого акции «Газпрома» стоили в августе 2008 года.

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

Экономика Определены самые подделываемые в России банкноты Как уточняет ТАСС, чаще всего поддельными оказываются банкноты номиналом в пять тысяч рублей (более 7,3 тысячи штук).

Политика В Великобритании пройдут досрочные выборы в парламент Британская палата общин утвердила дату 12 декабря, когда пройдут досрочные парламентские выборы.

Общество Дания дала добро на строительство «Северного потока-2» Отмечается, что строительство одобрено на участке континентального шельфа Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

Происшествия ФСБ задержала директора физического института РАН Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.

Общество Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.

Политика Россия пообещала ответ Болгарии на высылку дипломата Замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что Москва примет ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии.

Общество Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год "Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.

Хоккей Свечников забил исторический гол в НХЛ Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.

Гаджеты Старые iPhone могут прекратить работать с ноября Владельцам iPhone 5, которые были выпущены в 2012 году, следует обновить свои мобильные устройства.

Происшествия Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.

Общество На дне Балтийского моря обнаружили подлодку времен ВОВ Подлодку времен Великой Отечественной войны обнаружил экипаж морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота.

Происшествия Пять человек погибли в аварии на трассе в Подмосковье Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД России.

Политика Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Теннис Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч в Париже Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.

Экономика Министр экономики Украины предложил снизить налоги Глава Минэкономики Украины Милованов предложил отменить единый социальный взнос и снизить налог на доходы физлиц.

Кино WarnerMedia запустит стриминговый сервис HBO Max в 2020 году Как пишет Deadline, онлайн-кинотеатр будет доступен пользователям в США с мая 2020 г. HBO Max — совместный проект WarnerMedia и телекоммуникационной компании AT&T. В каталог стримингового сервиса войдут более 10 тыс. часов контента, включая около 1,8 тыс. фильмов и 31 оригинальный сериал.

Политика Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине Будапешт наложил вето на декларацию постпредов при НАТО по Украине, сообщает Daily News Hungary со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Политика Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».

Армия и оружие Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.

Общество Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Политика Верховная рада переименовала Переяслав-Хмельницкий Верховная рада Украины на заседании в среду, 30 октября, приняла постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Футбол Кейсуке Хонда присоединится к «Витессу» Слуцкого Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда намерен присоединиться в скором времени к голландскому «Витессу».