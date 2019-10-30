Экономика

РБКРБКАкции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов. В предыдущий раз так дорого акции «Газпрома» стоили в августе 2008 года.
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с чего всё началось
Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили
 июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%.
Ведомости06:06

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Стоимость акций «Газпрома» достигла максимума с 2008 года. Помогла «Сила Сибири»

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Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

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Акции «Газпрома» обновили 11-летний максимум

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Акции «Газпрома» обновили максимум августа 2008 года

ТАСС05:50

Акции «Газпрома» обновили максимум с августа 2008 года

Интерфакс05:38
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Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников

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Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
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Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
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Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости

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Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
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Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

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По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященного правлению династии королей Таргариенов до событий оригинального сериала.
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Турция заявила о готовности расширить зону безопасности в Сирии

Зона безопасности на границе Турции и Сирии может быть расширена, если это потребуется, заявил Реджеп Эрдоган.
Вести.Ru 07:08
Культура

RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»

RT публикует видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.
RT на русском 05:09
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Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
РИА Новости 05:48
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Осужден экс-глава курганского УФСИН, чей дом строили заключенные

Курганский городской суд признал виновным бывшего начальника регионального УФСИН России Ильгиза Ильясова в ряде коррупционных преступлений и приговорил его к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Российская газета 07:35
Общество

Первый канал распек Call of Duty за русофобию

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Общество

Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.
Газета.Ru 06:30
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Назвали продукты, запускающие воспаление в организме

Медики назвали продукты, которые могут вызвать воспалительные процессы в организме человека.
ToDay News Ufa вчера в 23:09
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Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Депутат Богдан Яременко признал, что заказывал проституток, находясь в Раде в рабочее время, но сказал, что это была провокация с его стороны.
Газета.Ru 06:51
Общество

Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда

Необычную находку обнаружили члены экипажа тральщика Балтийского флота "Александр Обухов" во время учений по поиску мин. Это затонувший объект, предположительно, подводная лодка.
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Армия и оружие

Осло переживает из-за российских подлодок в Норвежском море

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Происшествия

Число погибших из-за паводков в Иркутской области возросло до 26

Количество погибших в результате летних паводков в Иркутской области возросло с 25 до 26 человек.
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Политика

Конгрессмены призвали госсекретаря США Помпео продлить СНВ-3

Письмо с призовом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в адрес госсекретаря США Майка Помпео написали член Палаты представителей Элиот Энгел и сенатор Роберт Менендес.
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Политика

Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову у здания МИД

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Общество

Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой

Овны привыкли решать свои проблемы самостоятельно. А Раков следовательно это не устраивает. Весы и Телец – полные противоположности.
Говорит Уфа вчера в 00:05
Происшествия

Число погибших при пожаре в доме в Ленобласти увеличилось до пяти

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при пожаре в среду утром в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Васкелово в садоводстве "Полиграфмаш".
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Политика

Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе

Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
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Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили

Президент России Владимир Путин не поедет на ноябрьский саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили из-за мероприятий в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:54
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Forbes составил топ-20 российских застройщиков

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Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
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Директор Наргиз прокомментировала «пьяный» концерт певицы в Уссурийске

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Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

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